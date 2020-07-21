Общество

Вести.RuВести.RuЛидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики

Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
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Софи Вильмес
У нас есть соглашение – и хорошее соглашение! С бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее.
— Софи Вильмес, бельгийский политикВзгляд.ру 00:24

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