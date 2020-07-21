Политика
ТАССБолгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы
Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.
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с чего всё началось
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов.Lenta.ru00:07
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