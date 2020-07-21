с чего всё началось

Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.

Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы

Общество Глава РФПИ сообщил о создании 200 млн доз вакцины к концу года В случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата. 8

Происшествия Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. 23

Общество В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева. 599

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 920

Здоровье Что случилось за день. Главные новости РБК Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.

Общество В Пермском крае ужесточили масочный режим из-за коронавируса Власти Пермского края усилили масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 112

Общество Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. 802

Политика Трудности Дальнего Востока: о чем говорят протесты в Хабаровске Наша дискуссия говорит о том, что у нас по Дальнему Востоку есть очень большие проблемы с правоохранительной системой и правоприменением.

Здоровье Испанский диетолог назвал простой продукт, который поможет похудеть Куриные яйца – очень полезный для здоровья продукт, который поможет сбросить лишние килограммы, рассказал испанский диетолог Айтор Санчес, пишет каталонская газета La Vanguardia. 12

Экономика Госдолг Карачаево-Черкесии вырос на 310 млн рублей Черкесск, 20 июля 2020, 15:58 — REGNUM Государственный долг Карачаево-Черкесии на 1 июля 2020 года вырос на 310 млн 938 тыс. рублей, составив 5 млрд 413 млн 937 тыс. рублей. 7

Общество Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года. 183

Авто Компания Toyota презентовала обновленный логотип Японский автопроизводитель Toyota представил новый логотип. Он стал немного проще, а также приобрел двухмерность. 29

Политика Силуанов заявил, что Россия не сотрудничает с хакерами Министр финансов России Антон Силуанов в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что российское правительство не координирует работу хакеров. 32

Общество Как ветеран войны в Чечне создал сервис самой быстрой доставки в России Оборот служб доставки вырос в разы, а люди по всему миру привыкли заказывать товары первой необходимости с доставкой на дом.