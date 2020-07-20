Общество
РИА НовостиЕвросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики
Саммит Евросоюза одобрил выделение Греции 32 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, помимо этого Греция получит еще около 40 миллиардов евро из бюджета ЕС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после завершения саммита ЕС.
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с чего всё началось
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов.Lenta.ru00:07
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При проведении экспериментов материал не удалось разрезать угловыми шлифовальными машинами, дрелью и водоструйным резаком.
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Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
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В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
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Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
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Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели
Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
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Звезда «Сватов» Добронравов отказался от гонорара в миллион рублей
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