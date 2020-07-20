с чего всё началось

Саммит Евросоюза одобрил выделение Греции 32 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, помимо этого Греция получит еще около 40 миллиардов евро из бюджета ЕС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после завершения саммита ЕС.

Общество Вишневский заявил о нестыковках в статистике смертности от Covid-19 Депутат петербургского парламента Борис Вишневский зафиксировал серьезные различия в статистике по смертности от пневмонии и официально зарегистрированными случаемы смертей горожан от нового типа коронавируса. 23

Политика Врио главы Хабаровского края представили правительству региона В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. 1,5K

Происшествия В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.

Происшествия СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета. 1,1K

Общество В России могут установить срок службы жилых домов Москва, 21 июля 2020, 09:11 — REGNUM В России могут ввести понятие «срока годности» жилых домов, с соответствующей инициативой в Министерство строительства и ЖКХ обратился Союз потребителей РФ. 256

Наука Инженеры впервые разработали не режущийся материал При проведении экспериментов материал не удалось разрезать угловыми шлифовальными машинами, дрелью и водоструйным резаком. 16

Кино Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros. 7

Общество Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ "Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ", - сказано в сообщении. 7

Шоу-бизнес Ольга Бузова выступила за легализацию однополых браков Певица и модель Ольга Бузова на своей официальной странице в социальной сети выступила за легализацию однополых браков в России. 15