Общество

РИА НовостиРИА НовостиЕвросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики

Саммит Евросоюза одобрил выделение Греции 32 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, помимо этого Греция получит еще около 40 миллиардов евро из бюджета ЕС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после завершения саммита ЕС.
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с чего всё началось
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter
, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов.
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