Политика
Газета.RuЛидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одного из государств ЕС.
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Гаджеты
Эксперты рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone
Покупать новый iPhone наиболее выгодно в феврале или марте, поскольку к этому моменту цена уже намного ниже стартовой осенней, а до следующей презентации остается еще полгода.
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США провели учения на случай ядерной войны с Россией
Политика
Белый дом опроверг информацию, что Трамп предлагал Ассанжу помилование
Белый дом в среду категорически опроверг информацию, ранее опубликованную газетой Guardian, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на его заявление о непричастности РФ к взлому серверов Национального комитета Демократической партии США в 2016 году.
Авто
Kia рассказала больше о новом Sorento
Фирма Kia опубликовала подробную информацию о четвёртом поколении кроссовера Sorento. Новинка построена на абсолютно новой платформе.
Политика
Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Авто
Volkswagen приоткрыл внешность нового «заряженного» Golf GTI
Изображение передней части нового Golf GTI восьмого поколения опубликовал Volkswagen, 20 февраля на своем официальном сайте.
Игры
Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели
Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Политика
Меркель и Макрон провели телефонные переговоры с Эрдоганом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон связались с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Футбол
Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации
Здоровье
Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша
Гречневая каша входит в число полезных блюд, но в некоторых случаях ее употребление может вредить здоровью.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Разница заключается только в использовании современной шатунно-поршневой группе, которая установлена в более мощный агрегат.
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»
Удастся ли Тимуру Еремееву хорошо проявить себя в шоу «На самом деле» и вырваться из амплуа скандального сына Спартака Мишулина, покажет время.
Общество
Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином
Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой пробует зарабатывать деньги после переезда к отцу
Как пишет «Комсомольская правда», после переезда к отцу 14-летняя Ариадна решила попробовать самостоятельно зарабатывать деньги, заручившись поддержкой близких.
Общество
В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса
В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
Футбол
Федор Погорелов объяснил присутствие снайперов на «Газпром Арене»
Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал о том, как он проводит экскурсии на «Газпром Арене» в дни домашних матчей «Зенита».
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Политика
Сергей Шнуров может стать членом «Партии Роста»
Хоккей
«Металлург» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
Здоровье
В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары
Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Здоровье
В 2020 году родовый сертификат станет электронным
Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Общество
МиГ-35 получит беспилотную посадку
Российские истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35 получат систему автоматического управления при заходе на посадку, сообщает «МиГ».
Политика
Ильхам Алиев принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Риме
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.
Общество
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Наука
Шмели распознают объекты при помощи зрения и осязания
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.