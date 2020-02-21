Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одного из государств ЕС.

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

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