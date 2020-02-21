Политика

Газета.RuГазета.RuЛидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одного из государств ЕС.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Евросоюзу не удалось договориться о бюджете из-за Brexit

Телеканал 360°16:14

Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными

РИА Новости16:23

Глава Европарламента заявил, что разочарован провальным саммитом ЕС по бюджету

ТАСС15:38

Страны ЕС не смогли договориться по многолетнему бюджету

Известия14:35

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Газета.Ru13:59

Евросоюз провалил переговоры по бюджету из-за Brexit

Lenta.ru14:42

Лидеры ЕС возобновят переговоры по долгосрочному бюджету

ПРАЙМвчера в 21:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Гаджеты

Эксперты рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone

Покупать новый iPhone наиболее выгодно в феврале или марте, поскольку к этому моменту цена уже намного ниже стартовой осенней, а до следующей презентации остается еще полгода.
BFM.ru 18:47
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерной войны с Россией

РИА Новости 17:44
Политика

Белый дом опроверг информацию, что Трамп предлагал Ассанжу помилование

Белый дом в среду категорически опроверг информацию, ранее опубликованную газетой Guardian, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на его заявление о непричастности РФ к взлому серверов Национального комитета Демократической партии США в 2016 году.
РИА Новости 19 февраля в 15:28
Авто

Kia рассказала больше о новом Sorento

Фирма Kia опубликовала подробную информацию о четвёртом поколении кроссовера Sorento. Новинка построена на абсолютно новой платформе.
FormaCar вчера в 09:30
Политика

Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Известия 11:30
Авто

Volkswagen приоткрыл внешность нового «заряженного» Golf GTI

Изображение передней части нового Golf GTI восьмого поколения опубликовал Volkswagen, 20 февраля на своем официальном сайте.
Красная весна 14:18
Игры

Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели

Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.
Игромания.ру вчера в 14:39
Здоровье

Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ

Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
RuNews24.ru 12:43
Политика

Меркель и Макрон провели телефонные переговоры с Эрдоганом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон связались с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
News.ru 13:02
Футбол

Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации

Спорт-Экспресс 05:14
Здоровье

Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша

Гречневая каша входит в число полезных блюд, но в некоторых случаях ее употребление может вредить здоровью.
MedikForum.ru 13:11
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Известия 11:01
Авто

LADA Granta получила мощный мотор и подорожала

Разница заключается только в использовании современной шатунно-поршневой группе, которая установлена в более мощный агрегат.
ToDay News Ufa вчера в 01:46
Шоу-бизнес

Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»

Удастся ли Тимуру Еремееву хорошо проявить себя в шоу «На самом деле» и вырваться из амплуа скандального сына Спартака Мишулина, покажет время.
StarHit.ru 19 февраля в 06:30
Общество

Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином

Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
Городовой 01:55
Шоу-бизнес

Дочь Волочковой пробует зарабатывать деньги после переезда к отцу

Как пишет «Комсомольская правда», после переезда к отцу 14-летняя Ариадна решила попробовать самостоятельно зарабатывать деньги, заручившись поддержкой близких.
Телепрограмма 09:15
Общество

В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса

В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю.
Коммерсантъ 18:15
Футбол

Федор Погорелов объяснил присутствие снайперов на «Газпром Арене»

Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал о том, как он проводит экскурсии на «Газпром Арене» в дни домашних матчей «Зенита».
АБН 10:02
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия 16:29
Политика

Сергей Шнуров может стать членом «Партии Роста»

Gazeta.SPb вчера в 05:37
Хоккей

«Металлург» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Красная весна 12:11
Здоровье

В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары

Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
REGNUM 08:48
Здоровье

В 2020 году родовый сертификат станет электронным

Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Российская газета вчера в 03:43
Футбол

ЦСКА победил швейцарский «Рапперсвиль» в контрольном матче

Газета.Ru 09:27
Общество

МиГ-35 получит беспилотную посадку

Российские истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35 получат систему автоматического управления при заходе на посадку, сообщает «МиГ».
Lenta.ru 11:36
Политика

Ильхам Алиев принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Риме

Москва-Баку.ru 09:13
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.
РИА Новости 18 февраля в 18:11
Общество

В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян

Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Известия 09:03
Наука

Шмели распознают объекты при помощи зрения и осязания

Машины и Механизмы 04:02
Политика

Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры

Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Вестник Кавказа 05:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное