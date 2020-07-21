Общество
РИА НовостиИспания получит 140 млрд евро из фонда восстановления экономики ЕС
Ранее европейские лидеры по итогам саммита достигли соглашения об общем бюджете на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро и плане восстановления экономики в 750 миллиардов евро.
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с чего всё началось
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов.Lenta.ru00:07
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Политика
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Lenta.ru 06:15
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Жителя Татарстана осудили за убийство бывшей жены и двоих сыновей
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Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
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Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны
«ОДК ‒ Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК ‒ УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения.
Ведомости вчера в 21:21
Происшествия
Начальника угрозыска Батайска обвинили в избиении задержанного
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Число погибших от коронавируса в Свердловской области вырастет до 360
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Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
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The Medium: бюджет $7,7 млн и попытка сделать одну из самых ожидаемых игр конца 2020 года
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Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
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