Общество
РИА НовостиЛидеры стран Евросоюза согласовали план восстановления экономики
Глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам четырех дней сложнейших переговоров с лидерами 27 стран Европейского союза в Брюсселе все же привел Евросовет к компромиссу по созданию беспрецедентного по масштабам фонда в 750 миллиардов евро для восстановления евроэкономики после кризиса COVID-19.
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с чего всё началось
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов.Lenta.ru00:07
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Законом вводится порядок принятия присяги и текст для сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции.В конце ноября 2019 года группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять удостоверение при выполнении некоторых служебных обязанностей.
Daily Storm 07:47
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Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник, 21 июля, заявил, что пока не планирует менять команду бывшего губернатора региона Сергея Фургала.
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Происшествия
Жителя Татарстана осудили за убийство бывшей жены и двоих сыновей
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Заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, подозреваемого в захвате автобуса в Луцке.
RT на русском 07:40
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
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Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш".
РИА Новости 06:36
Политика
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Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
Наука
Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ
18 июля сообщалось, что российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с англо-шведской компанией AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:22
Футбол
«Зенит» и «Спартак» поборются за форварда «Уфы»
Интерес к 19-летнему форварду проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает Sport24.
Свободная Пресса вчера в 17:00
Происшествия
Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей
Афганская девочка застрелила из автомата двух бойцов радикального движения "Талибан" и ранила еще нескольких боевиков после того, как они убили ее родителей, сообщил начальник местной полиции в интервью агентству Франс Пресс.
РИА Новости 06:52
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Космос
Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца
Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20
Общество
Зиничев доложил Путину о паводке в Свердловской области
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Интерфакс - Россия 05:49
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Культура
Актер из сериала «Интерны» получил работу официанта в Лондоне
Звезда российского сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис уехал жить в Лондон еще в 2019 году.
Профиль 06:52
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
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Правительство оштрафовало меня на $1 млн за поддержку гей-сообщества.
РБК 03:56
Политика
Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов
Президент РФ Владимир Путин наградил ряд сенаторов орденами Почета и Дружбы, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа главы государства.
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Происшествия
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Экономика
С начала года безработица в Свердловской области выросла в пять раз
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного собрания, заявил, что регион должен справиться с последствиями коронавируса к середине 2021 года.
РБК Екатеринбург 03:24
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
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Глафира Тарханова спровоцировала слухи о пятой беременности
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Махонин распорядился приостановить объединение больниц в Пермском крае
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения Оксаной Мелеховой дал распоряжение приостановить объединение больниц в Прикамье.
АиФ Пермь 07:15
Происшествия
Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову.
REGNUM 07:44
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
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Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
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