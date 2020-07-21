с чего всё началось

Глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам четырех дней сложнейших переговоров с лидерами 27 стран Европейского союза в Брюсселе все же привел Евросовет к компромиссу по созданию беспрецедентного по масштабам фонда в 750 миллиардов евро для восстановления евроэкономики после кризиса COVID-19.

Общество Госдума обязала росгвардейцев представляться гражданам Законом вводится порядок принятия присяги и текст для сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции.В конце ноября 2019 года группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять удостоверение при выполнении некоторых служебных обязанностей.

Политика Врио главы Хабаровского края не планирует менять команду Фургала Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник, 21 июля, заявил, что пока не планирует менять команду бывшего губернатора региона Сергея Фургала. 4

Происшествия Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook. 31

Политика На Украине заявили об угрозе потери восьми областей Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш". 2

Происшествия В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей. 3

Наука Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ 18 июля сообщалось, что российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с англо-шведской компанией AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса. 54

Происшествия Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей Афганская девочка застрелила из автомата двух бойцов радикального движения "Талибан" и ранила еще нескольких боевиков после того, как они убили ее родителей, сообщил начальник местной полиции в интервью агентству Франс Пресс. 1

Политика Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. 414

Космос Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды. 19

Общество Зиничев доложил Путину о паводке в Свердловской области Interfax-Russia.ru - Глава МЧС РФ Евгений Зиничев доложил президенту РФ о подтоплении в Свердловской области и вылетел на место происшествия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 15

Общество Абхазия назвала условие приема российских туристов В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. 136

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию. 680

Политика Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов Президент РФ Владимир Путин наградил ряд сенаторов орденами Почета и Дружбы, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа главы государства. 10

Экономика С начала года безработица в Свердловской области выросла в пять раз Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного собрания, заявил, что регион должен справиться с последствиями коронавируса к середине 2021 года. 6

Здоровье Махонин распорядился приостановить объединение больниц в Пермском крае Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения Оксаной Мелеховой дал распоряжение приостановить объединение больниц в Прикамье. 10