Общество
Парламентская газетаЛидеры Евросоюза согласовали бюджет на 2021-2027 годы
По итогам почти пятидневного саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
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с чего всё началось
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов.Lenta.ru00:07
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РБК вчера в 12:05
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Композитор Юрий Антонов попал в больницу
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Евро-футбол.ру вчера в 15:40
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Полиция обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская" в Киеве, сообщается на сайте Нацполиции Киева.
РИА Новости 07:12
Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
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Ведомости 04:20
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Здоровье
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Представителям центра на совещании сообщили в минздраве, что затраты на лечение будут компенсированы, однако в дальнейшем дотировать затраты в ведомстве отказались.
ТагилСити.ру вчера в 08:48
Политика
США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека
США вводит санкции в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил госсекретарь штатов Майкл Помпео.
Газета Кемерова вчера в 11:36
Политика
В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
Вести.Ru 05:11
Политика
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+ 05:34
Политика
Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края
Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
REGNUM 06:13
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Экономика
Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний
Лицензии отозваны в связи с добровольным отказом компаний от осуществления деятельности, предусмотренной документом.
BFM.ru 06:54
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Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
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Общество
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимации
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U74.Ru 00:01
Авто
Обновленный Mercedes Vito «доехал» до России
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Политика
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Lenta.ru 06:15
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
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Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
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Миллиардер Левченко ответил на слова Беглова про «олигархов на виллах»
Миллиардер Максим Левченко и вовсе призвал губернатора уйти в отставку в связи с ситуацией с торговыми центрами, но политическим свое заявление он не считает.
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Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни
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Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
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