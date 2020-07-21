с чего всё началось

По итогам почти пятидневного саммита в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Происшествия СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета. 1,2K

Общество Композитор Юрий Антонов попал в больницу Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля. 1

Политика В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент. 113

Футбол Юран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ Наставник «Химок» Сергей Юран продолжает утверждать, что его команда заявится на чемпионат России в Премьер-лиге, при том, что руководители клуба и Московской области до сих пор не имеют четкой позиции на сей счет и чаще говорят о том, чтобы остаться в ФНЛ. 1

Происшествия В Киеве полиция обезвредила подозрительный предмет возле метро Полиция обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская" в Киеве, сообщается на сайте Нацполиции Киева.

Происшествия В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook. 487

Здоровье Госпиталь Тетюхина обвинил Минздрав в невыплате дотаций Представителям центра на совещании сообщили в минздраве, что затраты на лечение будут компенсированы, однако в дальнейшем дотировать затраты в ведомстве отказались. 9

Политика В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2» Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России. 116

Политика МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства. 115

Наука Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла. 30

Политика Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт. 480

Общество Абхазия назвала условие приема российских туристов В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. 126

Экономика Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний Лицензии отозваны в связи с добровольным отказом компаний от осуществления деятельности, предусмотренной документом.

Авто Обновленный Mercedes Vito «доехал» до России Пассажирский Vito Tourer в рестайлинговой версии стоит в России от 2 924 000 рублей.

Политика Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. 262

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы». 33

Происшествия Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости". 159

Общество Миллиардер Левченко ответил на слова Беглова про «олигархов на виллах» Миллиардер Максим Левченко и вовсе призвал губернатора уйти в отставку в связи с ситуацией с торговыми центрами, но политическим свое заявление он не считает.