Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от шагов, не соответствующих Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), говорится в совместном заявлении лидеров.

Лидеры ФРГ, Франции и Британии призвали Иран не нарушать СВПД

Политика Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты.

Армия и оружие NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).

Гаджеты AMD покажет на CES 2020 видеокарту с трассировкой лучей Источники из Южной Кореи сообщают, что уже завтра, 6 января, компания AMD представит в рамках выставки CES 2020 первую видеокарту на архитектуре RNDA2.

Авто Tesla поставила рекорд по продажам электромобилей Начало 2019 года прошло для компании Илона Маска не очень удачно – в первом квартале электромобили Tesla были проданы 63 тыс. раз.

Хоккей Ковальчук стал игроком «Монреаля» На днях стало известно, что российской нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем».

Политика Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии Лидер Социал-демократической партии Хорватии и бывший премьер Зоран Миланович во втором туре президентских выборов обходит действующего президента Колинду Грабар-Китарович, по подсчетам 99,85% участков.

Шоу-бизнес Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса — на руке у девушки заметили кольцо, которое очень похоже на помолвочное.

Армия и оружие При атаке боевиков в Кении погибли военные США При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.

Культура Рейтинг новогодних телепередач возглавил Путин Как следует из предварительного отчёта, речь Путина на Первом канале собрала 15,3% аудитории, а на «России 1» — 10,3%. Именно эти телеканалы разделили между собой топ-10, пишет Teleprogramma.pro.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.

Здоровье Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы А мы специально для вас составили хит-парад продуктов, которые могут нанести непоправимый вред вашему организму.

Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

Авто Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.