Политика
РИА НовостиЛидеры ФРГ, Франции и Британии призвали Иран не нарушать СВПД
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от шагов, не соответствующих Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), говорится в совместном заявлении лидеров.
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Политика
Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом
Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты.
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Гаджеты
AMD покажет на CES 2020 видеокарту с трассировкой лучей
Источники из Южной Кореи сообщают, что уже завтра, 6 января, компания AMD представит в рамках выставки CES 2020 первую видеокарту на архитектуре RNDA2.
Здоровье
Кировские студенты-медики объединяются в «Дружины здоровья»
За 11 месяцев "Дружины здоровья" посетили 152 населенных пункта в 26 районах Кировской области.
Авто
В Skoda рассказали о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia.
Общество
Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко
Авто
Tesla поставила рекорд по продажам электромобилей
Начало 2019 года прошло для компании Илона Маска не очень удачно – в первом квартале электромобили Tesla были проданы 63 тыс. раз.
Происшествия
Шесть туристов погибли в результате ДТП на курорте в Италии
Хоккей
Ковальчук стал игроком «Монреаля»
На днях стало известно, что российской нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем».
Технологии
Компания Samsung представила искусственных людей
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Политика
Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Хорватии и бывший премьер Зоран Миланович во втором туре президентских выборов обходит действующего президента Колинду Грабар-Китарович, по подсчетам 99,85% участков.
Хоккей
Александров: просто нет слов. Сами отдали матч канадцам
Нападающий сборной России Никита Александров прокомментировал поражение в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
Шоу-бизнес
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера
Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса — на руке у девушки заметили кольцо, которое очень похоже на помолвочное.
Кино
Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Культура
Рейтинг новогодних телепередач возглавил Путин
Как следует из предварительного отчёта, речь Путина на Первом канале собрала 15,3% аудитории, а на «России 1» — 10,3%. Именно эти телеканалы разделили между собой топ-10, пишет Teleprogramma.pro.
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады из-за Крыма
Гаджеты
Huami показала суперзащищенные умные часы Amazfit T-Rex
Компания Huami готовится представить умные часы Amazfit T-Rex, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы А мы специально для вас составили хит-парад продуктов, которые могут нанести непоправимый вред вашему организму.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Технологии
У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США
Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Авто
Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Общество
Эксперты назвали кутью основным блюдом на Рождество Христово
Кутья является основным блюдом на Рождество Христово.
Футбол
Балотелли забил первый мяч в Серии А в 2020 году, в 2010-м тоже он
Нападающий "Брешии" Марио Балотелли забил первый мяч в игре 18-го тура Серии А с "Лацио".
Авто
В Архангельске протестировали арктический вездеход «Русак»
Сообщается, что максимальная скорость составляет 60 км/ч, а по снегу вездеход способен передвигаться на скорости от 15 до 25 км/ч.
Гаджеты
Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite
Кино
Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей
Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.