Коронавирус
РИА НовостиЛидеры G20 приняли документ по итогам саммита по коронавирусу
Лидеры G20 приняли итоговое заявление по итогам саммита по коронавирусу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В этом году председательство в G20 перешло к Саудовской Аравии.
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Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Политика
Правительство хочет получить полномочия по введению режима ЧС в России
«Предлагается наделить правительство РФ (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части»,— говорится в пояснительной записке.
Шоу-бизнес
Малахов не знал, что у Лещенко коронавирус и снял его в своём шоу
Общество
ВДНХ временно закрывается с 28 марта из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом приказал приостановить посещение гражданами ВДНХ, Парка Горького, Зарядья, усадеб Царицыно, Коломенское, Сокольники с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Экономика
Кремль объяснил инициативу о налоге на проценты по вкладам
С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Общество
Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю
Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
Политика
Минобороны построит 16 военных центров для борьбы с инфекциями
Министерство обороны России построит до 15 мая 16 военных инфекционных центров. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Общество
Лев Лещенко переведен в реанимацию
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на шутки Гарика Харламова
Гузееву настолько развеселила история невезучей невесты, что она, пребывая в хорошем настроении, решила наконец-то обратиться к резиденту Сомеdу Club Гарику Харламову, который своими, не всегда уместными шутками, в последнее время сильно отравляет ей жизнь.
Общество
Родителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС
Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, на территории города неизвестные стали распространять ложную информацию о рейдовых мероприятиях по торговым центрам и просить волгоградцев пересылать ложное сообщение своим знакомым.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Общество
За нарушение введенных из-за коронавируса правил наказали 500 человек
«За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечено к ответственности более 500 лиц», — сказала Волк.
Общество
В Казахстане скончался первый пациент с коронавирусом
Врачи Казахстана зарегистрировали первый случай смерти пациентки, у которой выявлен коронавирус нового типа.
Общество
У сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус
Коронавирус официально подтвердился у одного из сотрудников аппарата правительства России.
Общество
Путин объявил в России нерабочую неделю
Следующая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей. Президент заявил об этом в обращении к нации.
Общество
Россия остановит регулярные и чартерные рейсы за границу с 27 марта
Координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ поручил Росавиации прекратить с 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами.
Транспорт
ГИБДД временно отменила санкции за нарушение сроков регистрации авто
В МВД пояснили, что госуслуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Общество
В Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры
В целях обеспечения дополнительных мер профилактики распространения COVID-19 в Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 26 марта, внёс изменения в соответствующий указ.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
Российский врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал, что хотя чеснок и не поможет вылечиться от коронавирусной инфекции, зато укрепит иммунитет, таким образом, понизив шансы заражения.
Кино
На Netflix появится сериал по Angry Birds
Здоровье
О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников
В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты
В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
Театры
Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн
Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Армия и оружие
Российская военная колонна в Италии попала на видео
Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.