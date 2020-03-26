Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЛидеры G20 приняли документ по итогам саммита по коронавирусу

Лидеры G20 приняли итоговое заявление по итогам саммита по коронавирусу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В этом году председательство в G20 перешло к Саудовской Аравии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Опубликовано фото Путина с первого в мире виртуального саммита G20

Известия10:04

Виртуальный саммит G20 завершился

Вести.Ru10:35

Лидеры G20 приняли документ по итогам саммита по коронавирусу

РИА Новости10:24

Путин участвует в первом в истории виртуальном саммите G20

Национальная служба новостей09:15

Саммит G20 впервые в истории проходит в формате видеоконференции

Газета.Ru09:14

G20 впервые в истории собралась на виртуальный саммит

Интерфакс08:25

Появилось фото первого в истории виртуального саммита G20

Телеканал 360°09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
Политика

Правительство хочет получить полномочия по введению режима ЧС в России

«Предлагается наделить правительство РФ (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части»,— говорится в пояснительной записке.
Коммерсантъ 07:00
Шоу-бизнес

Малахов не знал, что у Лещенко коронавирус и снял его в своём шоу

Регион online 08:44
Общество

ВДНХ временно закрывается с 28 марта из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом приказал приостановить посещение гражданами ВДНХ, Парка Горького, Зарядья, усадеб Царицыно, Коломенское, Сокольники с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года.
РИА Новости 06:58
Общество

Борис Акунин заразился коронавирусом

РБК 10:49
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Экономика

Кремль объяснил инициативу о налоге на проценты по вкладам

С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Известия 09:59
Общество

Подозрения на коронавирус у сенатора Нарусовой не подтвердились

Газета.Ru 05:18
Общество

Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю

Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
Время Бухгалтера 09:13
Политика

Минобороны построит 16 военных центров для борьбы с инфекциями

Министерство обороны России построит до 15 мая 16 военных инфекционных центров. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:23
Общество

Лев Лещенко переведен в реанимацию

МонаВиста 06:21
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на шутки Гарика Харламова

Гузееву настолько развеселила история невезучей невесты, что она, пребывая в хорошем настроении, решила наконец-то обратиться к резиденту Сомеdу Club Гарику Харламову, который своими, не всегда уместными шутками, в последнее время сильно отравляет ей жизнь.
Uznayvse.ru 08:50
Общество

Родителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, на территории города неизвестные стали распространять ложную информацию о рейдовых мероприятиях по торговым центрам и просить волгоградцев пересылать ложное сообщение своим знакомым.
Кривое-зеркало.ру 05:12
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС вчера в 02:55
Общество

За нарушение введенных из-за коронавируса правил наказали 500 человек

«За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечено к ответственности более 500 лиц», — сказала Волк.
РБК 09:57
Общество

В Казахстане скончался первый пациент с коронавирусом

Врачи Казахстана зарегистрировали первый случай смерти пациентки, у которой выявлен коронавирус нового типа.
ТАСС 10:38
Общество

У сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус

Коронавирус официально подтвердился у одного из сотрудников аппарата правительства России.
9111.ru 09:07
Общество

Путин объявил в России нерабочую неделю

Следующая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей. Президент заявил об этом в обращении к нации.
BFM.ru вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Актриса Глафира Тарханова показала пугающий результат диеты

ФАН 04:48
Общество

Россия остановит регулярные и чартерные рейсы за границу с 27 марта

Координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ поручил Росавиации прекратить с 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами.
BFM.ru 05:36
Транспорт

ГИБДД временно отменила санкции за нарушение сроков регистрации авто

В МВД пояснили, что госуслуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Российская газета 05:45
Общество

В Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры

В целях обеспечения дополнительных мер профилактики распространения COVID-19 в Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 26 марта, внёс изменения в соответствующий указ.
Уральский меридиан 09:19
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач

Российский врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал, что хотя чеснок и не поможет вылечиться от коронавирусной инфекции, зато укрепит иммунитет, таким образом, понизив шансы заражения.
МедиаПоток 01:30
Кино

На Netflix появится сериал по Angry Birds

CyberSport.ru вчера в 14:05
Здоровье

О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников

В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Live24 вчера в 04:38
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты

В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Регион 64 07:13
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
РБК 07:18
Театры

Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн

Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Культуромания 08:06
Армия и оружие

Российская военная колонна в Италии попала на видео

Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное