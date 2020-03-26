Лидеры G20 приняли итоговое заявление по итогам саммита по коронавирусу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В этом году председательство в G20 перешло к Саудовской Аравии.

Лидеры G20 приняли документ по итогам саммита по коронавирусу

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