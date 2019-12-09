Политика

Газета.RuГазета.RuЛидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров

Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце. Согласно коммюнике, базой для работы в нормандском формате остаются минские соглашения.
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