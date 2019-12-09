Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце. Согласно коммюнике, базой для работы в нормандском формате остаются минские соглашения.

Общество Во Владивостоке выявили хищение 17 млн рублей при ремонте дорог Правоохранительные органы во Владивостоке выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации, сумма ущерба превысила 17 млн рублей, об этом ТАСС сообщил источник.

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