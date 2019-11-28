Политика

МИР 24МИР 24Лидеры ОДКБ прибывают на саммит в Бишкек

СКБ ОДКБ пройдет в составе премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Беларуси Александра Лукашенко, главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, лидера России Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
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