Политика
МИР 24Лидеры ОДКБ прибывают на саммит в Бишкек
СКБ ОДКБ пройдет в составе премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Беларуси Александра Лукашенко, главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, лидера России Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
Политика
Франция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Политика
МИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу
Американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" отразится на важных сферах сотрудничества Китая и США, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.
Политика
МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией
В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Происшествия
Задержан еще один фигурант «московского дела»
Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada 4x4
Массовая сборка внедорожника была запущена на днях. Серийное производство Lada 4x4 стартовало 25 ноября в 12-00.
Кино
На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе
На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
Происшествия
Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца
Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Общество
Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в пивоварне в Пятигорске
В Пятигорске погибли двое человек в результате взрыва на местной пивоварне.
Политика
Силуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.
Музыка
Презентован логотип «Евровидения-2020»
Энергетика
«Траст» намерен обанкротить сибирскую нефтяную компанию
Как пишет РБК, параллельно «Траст» объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве операционной компании Ruspetro – фирмы «Инга», которой принадлежат лицензии на недропользование.
Происшествия
В Таиланде погиб российский турист
Недвижимость
Назван средний срок выплаты ипотеки в России
Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
Космос
ОАЭ решили запустить спутник Falcon Eye 2 на российской ракете
Для запуска разведывательного спутника Falcon Eye 2 ОАЭ выбрали российский «Союз-СТ».
Здоровье
Вспышка бубонной чумы зафиксирована в Китае
Роспотребнадзор предупредил о четвёртом случае заболевания бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.
Политика
США сокращают отчисления в бюджет НАТО
Как передает CNN, отчисления США сократятся примерно до 16% (от общего бюджета НАТО), приблизившись к взносам Германии (с её 14,8%), несмотря на то, что американская экономика крупнее.
Политика
На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Политика
В Киеве озвучили три вопроса для нормандского саммита в Париже
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал три вопроса, которые должны быть подняты на саммите "нормандской четвёрки" в Париже.
Происшествия
Замглавы мэрии Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани», — цитирует официального представителя ведомства Ирину Волк ТАСС.
Общество
Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой снова стал отцом
Экс-супруг певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз.
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
Здоровье
Скворцова назвала модель здравоохранения России «одной из эталонных»
Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Всероссийском конгрессе пациентов заявила, что российская модель системы здравоохранения является одной из эталонных по сравнению с другими странами мира.