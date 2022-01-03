Лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН - России, Великобритании, Китая, США и Франции - приняли совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.В источнике
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого главы дипведомств двух стран обсудили важность сохранения координации усилий по ситуации на российско-украинской границе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.