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Лидеры РФ, КНР, США, Британии и Франции приняли совместное заявление против ядерной войны

Лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН - России, Великобритании, Китая, США и Франции - приняли совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.В источнике

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Лидеры РФ, КНР, США, Британии и Франции приняли заявление против ядерной войны
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Лидеры пяти ядерных держав подписали заявление о недопущении войны и гонки вооружений
Газета.Ruвчера в 12:09
Не допускать войн между собой и гонки вооружений. О чем условилась ядерная «пятерка»
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Лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции призвали предотвратить ядерную войну
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