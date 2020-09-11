Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи 14 сентября обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений и стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля.В источнике
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