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РИА Новости
РИА Новости

Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи 14 сентября обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений и стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля.В источнике
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Живая Кубань

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Живая Кубань09:09
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Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи

РИА Новости08:36
Дождь

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября. Эту дату называли источники Дождя

Дождь05:46
Кубанские новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Кубанские новости08:26
Кубань 24

Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 14 сентября

Кубань 2408:22
RT на русском

Кремль анонсировал переговоры Путина с Лукашенко в Сочи

RT на русском08:08
Коммерсантъ

Путин примет Лукашенко в Сочи

Коммерсантъ08:31

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ruвчера в 13:56
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекероввчера в 03:36
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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