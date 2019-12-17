Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЛидеры России и Франции проанализировали разрешение ливийского кризиса

Президент России Владимир Путин обсудил с французским главой Эммануэлем Макроном тему разрешения кризиса в Ливии. Вопрос был поднят во время телефонных переговоров, прошедших во вторник. Лидеры государств указали, что необходимо разрешить ливийский кризис политико-дипломатическим путем.
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