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Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден в ближайший час проведут телефонную беседу

По сведениям газеты «Вашингтон Пост», Байден намерен вновь пригрозить жесткими санкциями в случае вторжения России на Украину.
Эхо Москвы
По словам высокопоставленного чиновника из администрации Белого дома, американский лидер продемонстрирует стремление урегулировать все вопросы дипломатическим путем.
РИА Новости
Как будто намек пришел накануне из Вашингтона: США будут готовы принять ответные меры, в том числе расширить военную помощь Киеву, «в случае вторжения» России на Украину, заявили в администрации Байдена.
Дождь
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На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США намерены 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД.
РИА Новости

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