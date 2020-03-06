Политика
ТК ЗвездаФракции Госдумы поддерживают поправки в Конституцию
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Вячеслав Володин сообщил, что все фракции поддерживают президентские поправки в Конституцию.
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Ваши поправки поддерживают все фракции, потому что мы считаем, что они максимально отражают запрос общества.
— Вячеслав Володин, российский политикРоссийская газета 18:28
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