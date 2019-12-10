Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЛидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым на саммите в Париже

Крым не обсуждался на саммите «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, заявила журналистам пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
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Вопрос Крыма на «нормандском саммите» в Париже не обсуждался

Известия17:34

Вопрос Крыма на нормандском саммите не обсуждался

RT на русском16:42

На «нормандском саммите» обошлись без обсуждения Крыма

Lenta.ru16:17

Пресс-секретарь Зеленского рассказала об «очень успешных» переговорах в Париже

Life.ru16:17

Пресс-секретарь президента Украины: переговоры в Париже прошли успешно

ТАСС16:06

Офис Зеленского назвал переговоры в Париже успешными

Коммерсантъ16:21

Лидеры стран нормандского формата не стали обсуждать Крым

Газета.Ru16:31
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Футбол

Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Спорт-Экспресс 13:41
Политика

Путин прокомментировал переговоры с Зеленским

В ходе переговоров глава России Владимир Путин провел встречи с лидерами Франции и Германии, а затем и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Госновости 16:13
Футбол

Божович не собирается покидать пост главного тренера «Крыльев Советов»

Черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов".
РИА Новости вчера в 12:30
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru 14:21
Политика

Путин: особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закрепления статуса Донбасса на законодательном уровне.
РЕН ТВ 18:13
Происшествия

По факту смерти заключенного в ИК-6 в Брянской области возбудили дело

ТАСС 15:30
Политика

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 18:48
Политика

Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины и не допустит давления на внешнюю политику страны.
РИА Новости 18:02
Политика

Зеленский оценил вероятность продления транзита газа с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки высказался о возможности продления транзита газа с Россией, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:53
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
РИА Новости 20:00
Авто

Mercedes-Benz показал внешность GLA нового поколения

Официально подтверждено, что в основу конструкции нового Mercedes-Benz GLA легла платформа хэтчбека A-Class нового поколения.
Движок 06:09
Политика

Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.
ТАСС 14:12
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Gazeta.SPb 19:32
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Эксперты подсчитали, что в среднем в первом полугодии промышленные потребители, подключенные на высоком уровне к распределительной сети, платят за электричество, включая налоги, семь центов за один киловатт-час.
Lenta.ru 04:31
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ 18:19
Происшествия

Суд приговорил участника акции 27 июля Малышевского к 3 годам колонии

Известия 12:07
Технологии

«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне

Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.
Ведомости вчера в 16:20
Политика

Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 20:05
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава отменила свадьбу

Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.
Экспресс газета 04:37
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Профиль 07 декабря в 00:24
Политика

В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:22
Авто

Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender

Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.
Российская газета 04:00
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Политика

Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки»

Газета.Ru 09:01
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09:37
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Политика

Участники «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в конституцию Украины

Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года.
ТАСС 18:05
Политика

Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости 19:24
Кино

Джордж Миллер выпустит сиквел «Безумного Макса»

Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела.
Piter.tv 07:27
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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