Политика
Rambler News ServiceЛидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым на саммите в Париже
Крым не обсуждался на саммите «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, заявила журналистам пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
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Футбол
Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Политика
Путин прокомментировал переговоры с Зеленским
В ходе переговоров глава России Владимир Путин провел встречи с лидерами Франции и Германии, а затем и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Футбол
Божович не собирается покидать пост главного тренера «Крыльев Советов»
Черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов".
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Политика
Путин: особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закрепления статуса Донбасса на законодательном уровне.
Политика
Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Политика
Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины и не допустит давления на внешнюю политику страны.
Политика
Зеленский оценил вероятность продления транзита газа с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки высказался о возможности продления транзита газа с Россией, сообщает РИА "Новости".
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
Авто
Mercedes-Benz показал внешность GLA нового поколения
Официально подтверждено, что в основу конструкции нового Mercedes-Benz GLA легла платформа хэтчбека A-Class нового поколения.
Политика
Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию
"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - отметили там, отвечая на вопрос о том, действительно ли на встрече лидеров двух стран обсуждается некий совместный документ.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Эксперты подсчитали, что в среднем в первом полугодии промышленные потребители, подключенные на высоком уровне к распределительной сети, платят за электричество, включая налоги, семь центов за один киловатт-час.
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Технологии
«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне
Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.
Политика
Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава отменила свадьбу
Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Политика
В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Авто
Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender
Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Политика
Участники «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в конституцию Украины
Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года.
Политика
Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Кино
Джордж Миллер выпустит сиквел «Безумного Макса»
Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела.