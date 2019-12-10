Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЛидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым на саммите в Париже

Крым не обсуждался на саммите «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, заявила журналистам пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
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Пресс-секретарь Зеленского: на саммите вопрос Крыма не обсуждался

Вести.Ru16:46

Офис Зеленского назвал переговоры в Париже успешными

Коммерсантъ16:21

Лидеры стран нормандского формата не стали обсуждать Крым

Газета.Ru16:31

Пресс-секретарь президента Украины: переговоры в Париже прошли успешно

ТАСС16:06

На Украине отметили успешность переговоров в Париже

REGNUM16:53

Вопрос Крыма на нормандском саммите не обсуждался

RT на русском16:42

На «нормандском саммите» обошлись без обсуждения Крыма

Lenta.ru16:17
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Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 15:48
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Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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К Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-13».
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Пока без выборов. Журналистка поделилась информацией об итогах нормандской встречи

Журналистка Алеся Бацман, которая присутствует в Елисейском дворце, где проходит саммит лидеров «нормандского формата», сообщила первые итоги переговоров.
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Политика

Переговоры Путина и Зеленского прошли с участием Новака и Миллера

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Российским спортсменам запретили участвовать в крупных турнирах под флагом страны, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса, что привело к запрету на проведение в России международных соревнований сроком на четыре года.
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Игромания.ру 11:50
Политика

Песков рассказал о переговорах в «нормандском формате»

Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ.
Московский Комсомолец 14:07
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в России более миллиарда рублей

В субботу, 7 декабря, стало известно, что за девять дней с момента запуска мультфильм «Холодное сердце 2» кинокомпании The Walt Disney Company собрал в российских кинотеатрах 1,064 миллиарда рублей.
Форпост Северо-Запад 07 декабря в 06:15
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Политика

Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа

ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
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Футбол

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», передает из Лиссабона спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
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Футбол

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В официальном Twitter-аккаунте "Монако" был опубликован ролик, посвященный российскому хавбеку команды Александру Головину.
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Технологии

Google представила в России глобальное обновление своего поисковика

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Общество

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Коммерсантъ 07:38
Экономика

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
РБК 16:00
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Общество

Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

RT на русском 12:56
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
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Политика

В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:22
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Две несовершеннолетних пациентки умерли в онкоцентре им. Блохина

Две несовершеннолетних пациентки умерли в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
РЕН ТВ 07 декабря в 15:12
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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В Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд

Апелляционный суд Англии приступил к слушаниям дела по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.
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Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки

Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
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Клубы РПЛ показали прибыль в 2018 году

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SEGA выпустит ремастеры Bayonetta и Vanquish на PS4 и Xbox One

SEGA анонсировала ремастеры Bayonetta и Vanquish для PlayStation 4 и Xbox One.
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Первые кадры «Вечных» потрясли зрителей: «Не похоже ни на один из фильмов Marvel»

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В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

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