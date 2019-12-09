Политика
Новостной фронтЗеленский прибыл на саммит в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит «нормандской четверки», который пройдет в Париже. Об этом сообщила пресс-служба администрации гаранта.
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Спорт
Медведев назвал решение WADA «антироссийской истерией»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение WADA об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года «антироссийской истерией».
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
После переговоров с Макроном Зеленский встретится с Меркель
Игры
Дата выхода Half-Life: Alyx – когда выйдет на ПК, PS4 и Xbox, время релиза
Стоит также отметить тот факт, что официальный выход игры запланирован только на ПК — про релиз на консоли, Xbox и PS4, разработчики не дали никакой информации.
Политика
В Париже началась встреча Путина и Зеленского
В Париже после переговоров «нормандской четвёрки» стартовала первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»
На саммите «нормандской четверки» в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения.
Авто
Раскрыта внешность нового Mercedes-Benz GLA
Компания Mercedes-Benz опубликовала дизайн-скетч нового GLA.
Политика
Путин рассказал о впечатлениях от первой встречи с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Гаджеты
В iPhone 12 увеличится емкость аккумулятора
Модуль меньшего размера позволит увеличить свободное пространство в корпусах смартфонов iPhone 12.
Экономика
Почему российские компании выводят акции с биржи
Низкие мультипликаторы толкают российские компании на обратные выкупы акций с биржи (buy-back), так как это можно сделать по низкой цене, указывает она.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти
С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Общество
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
Спорт
Cледующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?
Россию отстранили на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, за манипуляции с базой Московской лаборатории.
Космос
Хаббл находит драматические детали в галактике NGC 5468
Некоторые из самых драматических событий во Вселенной происходят, когда звезды умирают и катастрофически взрываются при этом процессе.
Политика
«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Кино
«Яндекс» будет снимать фильмы и сериалы по сценариям BBC
«Яндекс» заключил договор с британской компанией BBC Studios, согласно которому сможет каждый год эксклюзивно показывать более 100 часов контента BBC Studios.
Здоровье
В Волгоградской области усилена профилактика гриппа и ОРВИ
Андрей Бочаров поставил задачу продолжить разъяснительную кампанию среди жителей региона по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Кино
Эмма Уотсон заправила платье в сапоги
Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».
Политика
Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа
ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
Политика
Зеленский приехал на саммит в Париж на обычной легковушке
Украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Елисейский дворец в Париже на встречу лидеров «нормандской четверки» в сером минивене Renault.
Армия и оружие
В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО
В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.