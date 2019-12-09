Политика

Новостной фронтНовостной фронтЗеленский прибыл на саммит в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит «нормандской четверки», который пройдет в Париже. Об этом сообщила пресс-служба администрации гаранта.
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Зеленский приехал на саммит в Париж на обычной легковушке

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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