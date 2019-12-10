Политика

РБКРБКЛидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам саммита

По словам Меркель, лидеры «нормандской четверки» встретятся вновь через четыре месяца. Саммит «нормандской четверки» по разрешению ситуации на Донбассе начался 9 декабря в Париже. В начале переговоров Путин встретился с Меркель и Макроном, затем провел двусторонние переговоры с Зеленским.
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Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам саммита

РБКвчера в 20:39

Участники «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в конституцию Украины

ТАССвчера в 19:37

«Нормандская четверка» выступила за внесение изменений в конституцию Украины

Lenta.ruвчера в 17:47

Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике

RT на русскомвчера в 17:48

Участники саммита в Париже выступили за внесение изменений в Конституцию Украины

Комсомольская правдавчера в 17:41

Минские соглашения остаются базисом работы в «нормандском формате»

РИА Новостивчера в 17:59

Нормандские речи: о чем договорились лидеры «четверки» в Париже

Известиявчера в 19:04
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Происшествия

Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 22:33
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Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен еще на год, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 22:02
Спорт

WADA отстраняет Россию от участия во всемирных соревнованиях

Как сообщают «Известия», Всемирное антидопинговое агентство отстраняет Россию от участия во всемирных соревнованиях на ближайшие 4 года.
Тверские ведомости 01:49
Происшествия

Глава Черноморской районной администрации погиб в ДТП в Крыму

Газета.Ru 02:04
Происшествия

В мэрии Владивостока сообщили об обысках

«Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 23:25
Политика

Зеленский оценил биомеханику Путина

Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.
Lenta.ru 01:21
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Происшествия

Власти рассказали о состоянии найденного в ижевской квартире ребенка

Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
РИА Новости 02:00
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Происшествия

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Общество

«Роскосмос» предложил два варианта ракеты для полета на Луну

РИА Новости вчера в 19:36
Политика

«Нормандская четверка» договорилась о разведении сил в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники "нормандского формата" договорились о разведении сил на линии соприкосновения в Донбассе.
РЕН ТВ вчера в 17:46
Спорт

Васю Пельменя нокаутировали одной пощечиной

Сибирский богатырь, более известный как Вася Пельмень, впервые потерпел сокрушительное поражение на чемпионате по пощечинам.
РЕН ТВ вчера в 00:14
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Спорт

Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS

Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
Говорит Москва 00:55
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv вчера в 01:02
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Спорт

Жёсткое открытое письмо Марии Ласицкене спортивным властям России

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Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM вчера в 23:44
Политика

Конгресс США запретил покупку РСМД наземного базирования

Оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2020 год, который согласовал Конгресс, запрещает покупку и развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.
REGNUM 00:36
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Общество

Здоровая девочка пять лет живет в клинике из-за родителей

На Севастопольском проспекте в частной клинике со дня рождения живет пятилетняя девочка.
Pravda.Ru 01:57
Армия и оружие

Киев рассказал о погибших во время «нормандского саммита» военных

Lenta.ru 01:43
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Футбол

ЦСКА предложил восемь миллионов евро за нападающего «Жилины»

Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 650 тысяч евро.
Советский спорт 00:00
Шоу-бизнес

Семенович растрогала подписчиков детской фотографией

Певица участвовала в спортивных сборах Сегодня Анна Семенович поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" черно-белой архивной фотографией.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Общество

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Известия вчера в 19:46
Хоккей

Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу»

Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:5. Таким образом, "Вашингтон" прервал победную серию из шести матчей.
Газета.Ru вчера в 22:46
Общество

Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
РИА Новости вчера в 12:46
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