Политика
ИзвестияЛидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
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Футбол
Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».
Lenta.ru 11:58
Космос
Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры
Ученые на протяжении 40 дней следили за сверхмассивной черной дырой в центре галактики 1ES 1927 + 654, которая удалена от Земли на 275 млн световых лет.
Evo-rus.com 09:03
Футбол
Кандидат в президенты «Барселоны» высказался о будущем Месси
Бизнесмен Виктор Фонт, претендующий на должность президента "Барселоны", высказался о будущем аргентинского нападающего и капитана каталонской команды Лионеля Месси, передает "Би-би-си".
Газета.Ru 19:35
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru 12:29
Спорт
Новый вид добиваний появится в игре Assassin’s Creed Valhalla
Новые добивания, при которых будут видны повреждающиеся внутренние органы и кости противника, появятся в игре Assassin’s Creed Valhalla.
ИнфоСМИ 11:15
Здоровье
В Колорадо зарегистрировали случай заболевания бубонной чумой
Как отметила руководитель ветеринарной службы штата Дженнифер Хаус, "случаи заболевания чумой наблюдаются в штате Колорадо по крайней мере с 1940-х годов, случаи заражения от диких грызунов отмечаются практически ежегодно".
ТАСС 14:19
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Шоу-бизнес
Виктор Логинов женится на 21-летней актрисе
После расставания Виктор Логинов недолго был один и скоро закрутил роман с начинающей актрисой Марией Гуськовой, которая младше его на 24 года.
StarHit.ru 18:30
Общество
Внучка Елизаветы II вышла замуж
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж в пятницу, 17 июля.
RT на русском 19:50
Общество
Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория
Политическая Экспертиза 19:52
Культура
Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей
Газета Культура 08:04
Происшествия
В США помощник бизнесмена убил шефа и расчленил его тело из-за долга
В США по обвинению в убийстве бизнесмена Фахима Салеха, расчлененное тело которого было найдено в его квартире в Нью-Йорке на Манхэттене, арестован 21-летний Тайриз Хаспил.
Евразия Daily 19:15
Кино
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»
Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт.
Piter.tv 00:35
Общество
СПЧ попросил Минюст уточнить статус «массовых одиночных пикетов»
Совет по правам человека при президенте призвал Минюст разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов", участников которых задерживают полицейские, ссылаясь на указы, связанные с пандемией.
Интерфакс 12:52
Армия и оружие
Sina: В Китае гордятся военным ноу-хау, которое удивило Россию
Актуальные Новости 02:59
Гаджеты
Intel готовит более доступный 10-ядерный процессор для сокета LGA 1200. Core i9-10850K будет чуть замедленной версией Core i9-10900K
В конфигураторе одного из ПК компании DigitalStorm можно увидеть опцию в виде CPU Core i9-10850K, и такого процессора сейчас в ассортименте Intel нет.
iXBT.com вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет.
РИА Новости 17:23
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru 17:45
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:34
Общество
Обнаружен самый ранний симптом коронавируса
Lenta.ru 15:53
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2
Берн, 17 июля 2020, 23:22 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 237 743 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии.
REGNUM 16:22
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Общество
Сахалин выкупит «Аврору» для создания дальневосточной авиакомпании
Правительство Сахалинской области выкупит акции «Авроры» (входит в группу «Аэрофлот») для создания дальневосточной авиакомпании, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.
Коммерсантъ 05:42
Армия и оружие
Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ
Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии. Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room.
Российская газета 04:57
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 13:10
Происшествия
На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции
На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
Политика
Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен рекомендовать всем американцам носить маски.
РИА Новости 19:45
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46