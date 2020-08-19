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Ведомости
Ведомости

Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии

Главы государств и правительств стран ЕС не признают результаты выборов президента в Белоруссии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после специального саммита.В источнике
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Дождь

ЕС не признал выборы в Беларуси. Интервью с главой МИД Латвии о дальнейших действиях и санкциях

Дождьвчера в 14:18
Москва 24

Евросоюз не признает результаты выборов президента Белоруссии

Москва 24вчера в 09:37
Комсомольская правда

Лидеры ЕС предложили устроить перевыборы в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 10:27
ТАСС

Итоговая декларация саммита ЕС по Белоруссии не призывает к проведению новых выборов

ТАССвчера в 10:19
Ведомости

Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии

Ведомостивчера в 10:12
Эхо Москвы

Страны Евросоюза договорились о санкциях против белорусских чиновников и об экономической помощи белорусскому народу

Эхо Москвывчера в 11:32
Lenta.ru

Лидеры ЕС единогласно отказались признать победу Лукашенко

Lenta.ruвчера в 09:25
КП - Беларусь

ЕС: «Выборы не были ни справедливыми, ни свободными»

КП - Беларусьвчера в 10:54

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспресс18 августа в 16:01

ТКГ согласовала новые участки разведения сил в Донбассе

19 августа на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) достигнуты соглашения о 4 новых участках разведения сил и 20 участках разминирования на территории Донбасса в рамках обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис украинского президента.
Московский Комсомолец18:39

Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера

Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев представил в Пресненский суд Москвы отзыв специалиста, по словам которого в автотехнической экспертизе не рассмотрены все возможные версии аварии.
Forbesвчера в 09:52
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В ФРГ заявили о непредсказуемых последствиях санкций против СП-2

Германию могут ждать непредсказуемые последствия, если она не примет ответных мер на санкции США в отношении «Северного потока – 2». Такое мнение выразила премьер-министр земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью WirtschaftsWoche.
Известия18 августа в 16:30
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