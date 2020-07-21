с чего всё началось

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Наука Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла. 35

Общество Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем. 14

Армия и оружие Израильский эксперт: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины Напомним, 17 июля Минобороны Украины отказалось от своих слов о наступлении России с Крыма в сторону Херсонской области.

Политика Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.

Политика Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы. 434

Происшествия Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook. 35

Политика В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент. 163

Культура На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках В связи со съемками фильма журналистка Юлия Витязева напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, снимался в скетче про казаков-геев. 30

Общество Московское метро оснастят системой распознавания лиц Дополнительные камеры установят в четверти вагонов метро. Всего это около полутора тысяч единиц подвижного состава.