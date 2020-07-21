Общество

ИзвестияИзвестияЛидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter
, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов.
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Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

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Общество

Захватчика автобуса в Луцке задержали

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие.
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РБК 15:00
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Армия и оружие

США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
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Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

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Стало известно, когда возобновятся перелеты в Турцию

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Общество

В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн

Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
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Происшествия

Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске

РИА Новости 12:59
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Шоу-бизнес

День рождения дочери Анна Седокова отпраздновала в Америке

Поначалу Анна погостила пару дней в Нью-Йорке, а позже отправилась в Майами для празднования там дня рождения своей дочки Моники.
Территория новостей 07:03
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Космос

Ученые раскрыли неисчерпаемый источник воды и нефти

Live24 01:20
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Футбол

«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
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Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в РФ.
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Авто

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Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем 19 июля в 23:10
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Общество

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BFM.ru 10:22
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
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37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца

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Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей.
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Apple к 2030 году обещает сделать своё производство экологичным на 100%

Компания Apple к 2030 году пообещала стереть свой «углеродный след» — продукты и производство компании не будут вредить природе.
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Правительство разрешило некоторым россиянам с ВИЧ усыновлять детей

Правительство России разрешило некоторым россиянам с ВИЧ усыновлять детей.
Evo-rus.com 13:22
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Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
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РИА Новости 14:16
Гаджеты

Microsoft возобновляет стандартный режим обновлений для Windows 10

Следующее стандартное обновление для Windows 10 будет готово к 24 июля.
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Путешествия

Россиянам предложили платить за отдых в России

В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
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Происшествия

Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей

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Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека

«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
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