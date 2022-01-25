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Лидеры стран НАТО согласились ввести беспрецедентные санкции против РФ

Лидеры Великобритании и других ведущих стран НАТО согласились, что в случае вторжения на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций.
ТАСС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел онлайн-встречу с главами США, Германии, Франции, Италии, Польши, Евросоюза, Еврокомиссии и НАТО, сообщает Reuters со ссылкой на офис британского премьера.
Коммерсантъ
Участники встречи подчеркнули "важность международного единства" перед лицом агрессивности, которую якобы проявляет Россия.
ТАСС
"Премьер-министр сообщил о шагах, которые Великобритания сделала для того, чтобы увеличить оборонную способность Украины", - добавили на Даунинг-стрит.
ТАСС

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