Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел онлайн-встречу с главами США, Германии, Франции, Италии, Польши, Евросоюза, Еврокомиссии и НАТО, сообщает Reuters со ссылкой на офис британского премьера.
"Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального больничного безо всяких санкций со стороны работодателя", — считает Петров.