Общество

Live24Live24Лидирующие по оттоку работающего населения регионы назвал Росстат

Свыше 4% населения России работали за пределами своего региона в 2019 году. По данным Росстата, Московская и Ленинградская области стали крупнейшими донорами рабочей силы.
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с чего всё началось

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
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Происшествия

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Экономика

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
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Кино

Хронометраж «Довода» Кристофера Нолана составит 150 минут

Стоит отметить, что "Довод" стал не самым продолжительным фильмом Нолана.
Piter.tv 03:03
Общество

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Футбол

В «Уфе» зафиксировано два новых случая заражения COVID-19. Команда планирует продолжать играть

Два новых положительных теста на вирус COVID-19 было сдано в футбольном клубе "Уфа".
Вести.Ru 08:43
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

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Live24 06:02
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Общество

Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России

Летальность от коронавируса в России составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 07:53
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США увеличилось до 59

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Политика

Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ вчера в 10:18
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Гаджеты

В России упали цены на смартфоны Samsung

Смартфоны Galaxy S упали в цене более заметно - например, S10+ продается за 59990 рублей - на 10 тысяч ниже старой цены.
Российская газета вчера в 09:46
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Происшествия

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Газета.Ru 07:38
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

РИА Новости 08:36
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Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
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Происшествия

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«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
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Шоу-бизнес

Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты

Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20
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Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова опроверг слухи о своей отставке

Позже выясняется, что сам Ефремов недоволен действиями Пашаева и его высказываниями, и актер готов отказаться от адвоката.
CT news 07:05
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Политика

Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
Технологии

В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости

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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
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Футбол

Хусаинов: Егоров ушёл до Нового года, потому что вопрос с чемпионством «Зенита» был ясен

Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС в мае 2018 года.
Чемпионат 08:48
Общество

Популяционный иммунитет к коронавирусу в России достиг 26%

Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России достигает 26 процентов.
Российская газета 08:33
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Общество

В России предложили увеличить возраст молодежи с 30 до 35 лет

«Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — отметил он в ходе тематического заседания профильного комитета Госдумы.
Известия 07:28
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Политика

Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
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Общество

В Белоруссии задержаны более 250 человек за участие в акциях протеста

Газета.Ru 05:06
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Авто

Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000

Новые автомобили вчера в 07:11
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Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
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Происшествия

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент

Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков.
Интерфакс 08:42
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
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Здоровье

Отделение в ростовской больнице закрыли на карантин из-за коронавируса

Отделение гастроэнтерологии Ростовской областной клинической больницы № 2 было закрыто на карантин из-за случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:20
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