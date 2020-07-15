Общество

Live24Live24Лидирующие по оттоку работающего населения регионы назвал Росстат

Свыше 4% населения России работали за пределами своего региона в 2019 году. По данным Росстата, Московская и Ленинградская области стали крупнейшими донорами рабочей силы.
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Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
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