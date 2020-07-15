Общество
Live24Лидирующие по оттоку работающего населения регионы назвал Росстат
Свыше 4% населения России работали за пределами своего региона в 2019 году. По данным Росстата, Московская и Ленинградская области стали крупнейшими донорами рабочей силы.
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с чего всё началось
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Политика
США введут дополнительные санкции против «Северного потока 2» и «Турецкого потока»
Власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил в среду глава Госдепа Майк Помпео.
Интерфакс 10:25
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Общество
Голикова: Россия избежала роста смертности из-за коронавируса
В среду, 15 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявила, что Россия избежала резкого роста смертности благодаря «накопленному резерву».
Форпост Северо-Запад 09:59
Происшествия
В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 23:06
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Космос
В космосе обнаружили аномальный звездный объект
Профиль 02:01
Экономика
ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%
"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс 08:02
Происшествия
Пенсионерка избила развратников доской в Ставрополье
Местная жительница, заметив, что в кустах под окнам многоэтажного жилого дома два человека занимаются любовью, взяла в руки доску, подошла к ним и начала избивать их.
Evo-rus.com 10:21
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Антипов уверен, что воздушное судно разрушено вследствие взрывов на борту, доказательство чего он приводит в своей статье.
Evo-rus.com 01:18
Здоровье
В Астрахани в ближайшие дни не планируют открывать кафе и кинотеатры
Достигнута договорённость с частным учреждением здравоохранения "Медико-санитарная часть" о возможности открытия на её базе дополнительного ковидного госпиталя на 155 коек.
Канал 7+ 06:30
Общество
В Подмосковье три деревни отрезало от мира из-за ливня
В подмосковном Можайске три деревни и четыре дачных посёлка остались отрезаны от сообщения из-за того, что единственную к ним дорогу размыло после ливня.
RT на русском 09:47
Технологии
Acronis купила компанию по защите от утечек данных DeviceLock
Компания DeviceLock разрабатывает программное обеспечение для защиты от утечек данных и доступа к устройствам, используемых в корпоративной среде.
ИА Красная Весна 09:47
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Футбол
Хусаинов считает, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака»
Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением по поводу работы российских судей в матчах московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
RT на русском 09:52
Общество
ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж
Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» войдет в состав ВМФ России 21 июля
Андреевский флаг будет поднят на первом серийном фрегате проекта 22350 "Адмирал Касатонов", приемный акт которого был подписан в среду на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, 21 июля.
ТАСС 06:54
Политика
Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 16 июля глава государства посетит завод «Залив» в городе Керчь, Крым.
CT news 08:44