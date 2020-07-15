Коронавирус
Live24Лидирующие по оттоку работающего населения регионы назвал Росстат
Свыше 4% населения России работали за пределами своего региона в 2019 году. По данным Росстата, Московская и Ленинградская области стали крупнейшими донорами рабочей силы.
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Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Музыка
BTS выпустили новый альбом «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~»
15 июля состоялся релиз долгожданного японского альбома группы «Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~».
Popcake 01:45
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
REGNUM вчера в 22:50
Происшествия
В Петербурге эвакуируют людей из здания, где произошел взрыв
Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях сообщили о взрыве в здании на юге города. ЧП произошло утром в среду, 15 июля.
Newia.ru 02:05
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей однополыми парами
«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, и, соответственно, усыновление такими парами детей», — приводит ТАСС слова Елены Мизулиной.
RT на русском вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском вчера в 01:21
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport
Под капотом нового Bronco расположился 2,3-литровый двигатель мощностью 270 л.с. Также доступен вариант с 310-сильным мотором объемом 2,7 литра.
Evo-rus.com вчера в 06:10
Общество
«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров
Самолеты от «мамы» В 2019 г. «Победа» перевезла 10,3 млн человек, в ее парке 30 среднемагистральных самолетов Boeing 737-800.
Ведомости вчера в 17:47
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Здоровье
На Украине продлят карантин из-за COVID-19
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался.
РИА Новости 02:34
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Экономика
Прожиточный минимум в Алтайском крае увеличили на 2,6%
В Алтайском крае установлен прожиточный минимум за первый квартал 2020 года.
Алтайская правда вчера в 23:38
Футбол
Алексей Миранчук признался, что хотел бы уехать из РПЛ
Лидер «Локомотива», игрок сборной России Алексей Миранчук признался, что хотел выступать в зарубежном чемпионате.
BetOn 00:44
Происшествия
Осужденный за педофилию калужский священник умер в тюрьме
Осужденный за педофилию калужский священник умер в тюрьме. Об этом сообщает в своем ЖЖ диакон Андрей Кураев.
Московский Комсомолец Калуга 01:54
Происшествия
«Почта России» ответила на сообщения о задержании своего ИТ-директора
По его данным, параллельно следственные мероприятия прошли в нескольких ИТ-поставщиках «Почты России».
РБК 02:11
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Футбол
Шамиль Газизов объявил о первом решении в «Спартаке»
Новый гендиректор московского "Спартака" Шамиль Газизов объявил, каким стало его первое решение на этой должности.
Московский Комсомолец вчера в 09:10
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия вчера в 03:13
Наука
Американские ученые выяснили причины неспособности различать лица
Причиной прозопагнозии – неспособностью человека к распознаванию лиц, могут служить проблемы при извлечении определенной информации из памяти.
Городовой вчера в 06:01
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12