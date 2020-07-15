Общество
Live24Лидирующие по оттоку работающего населения регионы назвал Росстат
Свыше 4% населения России работали за пределами своего региона в 2019 году. По данным Росстата, Московская и Ленинградская области стали крупнейшими донорами рабочей силы.
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с чего всё началось
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Экономика
На фоне ослабления рубля появились разговоры о деноминации
Если будет проведена деноминация рубля, среди населения России поднимется паника Некоторые эксперты не согласны с Разуваевым насчет необходимости деноминации рубля.
Интересная Россия 13 июля в 23:01
Футбол
Спартак — Ахмат 1:0 (2-й тайм)
RT на русском 11:43
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 01:27
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
Технологии
Россиянам дали советы по безопасному использованию мобильного банка
Чтобы обезопасить себя от мошенников, специалисты советуют пользоваться настройками двухэтапной аутентификации, вовсе не пользоваться мобильным банком со смартфона или заходить в личный кабинет банка только с компьютера, на котором установлен антивирус.
iReactor 01:31
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Здоровье
Мэр Норильска просит губернатора края направить дополнительных врачей
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой направить в заполярный город дополнительно медицинские кадры для борьбы с коронавирусом.
ТАСС 10:49
Энергетика
В Крыму с 16 июля снизят цены на бензин на 1 рубль
«С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек — на дизельное топливо», — заявил он.
RT на русском 12:04
Политика
ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17
Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России в связи с крушением самолёта Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.
RT на русском 12:25
Политика
ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты
Центризбирком Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны.
МИР 24 вчера в 09:18
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Футбол
«Милан» может подписать защитника киевского «Динамо»
Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко попал в сферу интересов «Милана».
Матч ТВ 12:01
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова опроверг слухи о своей отставке
Позже выясняется, что сам Ефремов недоволен действиями Пашаева и его высказываниями, и актер готов отказаться от адвоката.
CT news 07:05
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com вчера в 10:06
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ
Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
14 июля в продажу поступила книга племянницы главы Белого дома Мэри Трамп "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" - это мемуары о жизни ее семьи, и, главное, о ее дяде, 45-м президенте США Дональде Трампе.
Газета.Ru 10:58
Общество
В Петербурге начался сбор подписей против поправок к Конституции
Противники поправок к Конституции собрались в Петербурге на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:01
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля
Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 06:10
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
RT на русском вчера в 14:35
Происшествия
Появились первые фото с борта сгоревшего десантного корабля ВМС США
В интернете появились первые фотоснимки, сделанные на борту американского десантного корабля Bonhomme Richard после пожара.
Российская газета 04:29
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com 09:11
Путешествия
Первые восемь стран начали принимать туристов из России
Восемь стран официально объявили о том, что готовы принимать туристов из России.
НДН.инфо вчера в 07:50