Коронавирус
LiveSport.ruЛига 1 потеряет 243 миллиона евро из-за досрочного завершения сезона
Официальный телетранслятор чемпионата Франции Canal+ расторг договор с Лигой 1 и прекратил выплаты, предусмотренные контрактом, сообщает L'Equipe. Из-за этого турнир не получит 243 миллиона евро.
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Лига 1 потеряет четверть миллиарда евро из-за досрочного завершения чемпионата
Спорт-Экспрессвчера в 12:36
Canal+ расторг телевизионный контракт, французская лига потеряет 243 миллиона евро
Евро-футбол.рувчера в 11:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:21, Ашберн
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Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
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Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
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"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Газета.Ru 03:11
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
Здоровье
В пяти регионах России резко выросла заболеваемость пневмонией
В январе — феврале 2020 года заболеваемость пневмонией в каждом третьем регионе выросла на 10%.
Компания вчера в 10:47
Общество
В Праге установили памятник власовцам
Недавно в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.
Эхо Москвы вчера в 22:11
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 20:29
Общество
ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей
«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
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Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА
Российский нападающий ЦСКА Денис Давыдов покинул софийский клуб.
Матч ТВ вчера в 15:07
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru вчера в 06:04
Наука
Водоросли уличили в краже генов у бактерий
Авторы показали, что степень горизонтального переноса генов сильно варьируется у разных видов — от 0,16 до 1,44% всего генома исследованных водорослей было приобретено от бактерий.
Индикатор вчера в 12:14
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия вчера в 06:44
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Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко
Gazeta.SPb вчера в 23:37
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
Политика
Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 30 апреля, заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе улучшений нет.
Известия вчера в 09:36
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50