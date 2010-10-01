Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruЛига 1 потеряет 243 млн евро из-за досрочного завершения сезона

Источник сообщает, что Canal +, согласно контракту, должен был выплатить лиге 243 млн евро, но из-за досрочного завершения сезона в чемпионате Франции это стало невозможным.
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Лига 1 потеряет 243 млн евро из-за досрочного завершения сезона

Soccer.ru01:52

Лига 1 потеряет четверть миллиарда евро из-за досрочного завершения чемпионата

Спорт-Экспрессвчера в 12:36

Canal+ расторг контракт с Лигой 1 из-за досрочного завершения сезона

Sports.ruвчера в 09:50

Лига 1 лишится 243 млн евро за телеправа из-за досрочного завершения сезона

Metaratingsвчера в 10:28

Canal+ расторг контракт на вещание матчей чемпионата Франции

Бомбардир.рувчера в 10:20

Лига 1 и Canal+ расторгли контракт из-за досрочного завершения сезона

Матч ТВвчера в 10:50

Canal+ разорвал контракт с французской лигой: клубы потеряли 243 млн

Pravda.Ruвчера в 09:45
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика

На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
3,2K
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
3K
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
27
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
267
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
915
Здоровье

В Волгограде открыли военный медицинский центр

Новое структурное подразделение военного госпиталя обеспечено необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, расходниками, средствами индивидуальной защиты.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 10:15
19
Здоровье

На Кубани еще 66 человек заболели коронавирусом

По состоянию на пятницу, 1 мая, в Краснодарском крае зарегистрировали 66 новых случаев заболевания коронавирусом.
СочиСтрим 03:46
37
Футбол

Еще один футболист выступил с критикой властей

«Рамблер» писал, что ранее Евгений Фролов резко осудил власти России за недостаточные, по его мнению, меры поддержки населения во время пандемии коронавируса.
Рамблер 04:43
Общество

Вероника Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в последние несколько недель России практически удалось выйти на плато по коронавирусу.
Online47.ru вчера в 19:32
1,1K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:19
1K
Общество

За последние сутки еще 7099 человек в России заболели коронавирусом

В России за последние сутки коронавирус выявлен еще у 7099 человек.
Росбалт вчера в 03:35
94
Общество

За сутки в Москве выздоровел после коронавируса еще 631 пациент

В Москве за сутки выздоровел после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 631 пациент.
Вести.Ru 03:31
138
Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
76
Политика

Валуев ответил Навальному, заступившемуся за критиковавшего власть Фролова

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному.
Чемпионат 04:30
Общество

Во Владимирской области зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса

Лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:55
482
Общество

Рассчитаны пики эпидемии коронавируса для федеральных округов

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассчитал пики эпидемии COVID-19 в каждом федеральном округе.
Газета Кемерова 03:29
91
Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
4
Общество

В России за сутки коронавирус выявили почти у восьми тысяч человек

В России за последние сутки коронавирус обнаружен у 7933 человек. Всего в стране заразился 114 431 человек.
Уфа1.ру 03:39
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Экономика

Ритейл РФ хочет подключиться к платежной системе ЦБР в обход банков

Российские ритейлеры хотят устранить посредничество коммерческих банков и минуя их напрямую подключиться к системе быстрых платежей Центробанка ради снижения затрат, написала Торгово-промышленная палата в письме главе регулятора Эльвире Набиуллиной.
Агентство новостей розничной торговли 28 апреля в 09:42
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Шоу-бизнес

Топалов заявил, что устал от травли Тодоренко

Газета.Ru 01:45
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Авто

Toyota тестирует кроссовер на базе Corolla

Фото: Toyota Фирма вывела на дороги новый внедорожник, который был создан на базе модели Corolla.
Daily-Motor.Ru вчера в 12:09
1
Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Фото: kremlin.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, тесты дали положительный результат.
Legal.Report вчера в 12:53
65
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru вчера в 01:48
979
Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомости вчера в 17:19
1,6K
Экономика

В России с 1 мая начинает действовать программа льготной ипотеки

На территории России с 1 мая вступит в силу ряд новых законов, среди которых — запуск программы льготной ипотеки, повышение пенсий и изменения в правилах банковских переводов.
ПолитРоссия 03:39
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Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с недвижимостью

Дни24 29 апреля в 12:55
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии

Газета.Ru вчера в 07:16
10
Здоровье

Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
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