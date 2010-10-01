Коронавирус
Soccer.ruЛига 1 потеряет 243 млн евро из-за досрочного завершения сезона
Источник сообщает, что Canal +, согласно контракту, должен был выплатить лиге 243 млн евро, но из-за досрочного завершения сезона в чемпионате Франции это стало невозможным.
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Лига 1 потеряет четверть миллиарда евро из-за досрочного завершения чемпионата
Спорт-Экспрессвчера в 12:36
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика
На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Здоровье
В Волгограде открыли военный медицинский центр
Новое структурное подразделение военного госпиталя обеспечено необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, расходниками, средствами индивидуальной защиты.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 10:15
Здоровье
На Кубани еще 66 человек заболели коронавирусом
По состоянию на пятницу, 1 мая, в Краснодарском крае зарегистрировали 66 новых случаев заболевания коронавирусом.
СочиСтрим 03:46
Футбол
Еще один футболист выступил с критикой властей
«Рамблер» писал, что ранее Евгений Фролов резко осудил власти России за недостаточные, по его мнению, меры поддержки населения во время пандемии коронавируса.
Рамблер 04:43
Общество
Вероника Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в последние несколько недель России практически удалось выйти на плато по коронавирусу.
Online47.ru вчера в 19:32
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:19
Общество
За последние сутки еще 7099 человек в России заболели коронавирусом
В России за последние сутки коронавирус выявлен еще у 7099 человек.
Росбалт вчера в 03:35
Общество
За сутки в Москве выздоровел после коронавируса еще 631 пациент
В Москве за сутки выздоровел после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 631 пациент.
Вести.Ru 03:31
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Политика
Валуев ответил Навальному, заступившемуся за критиковавшего власть Фролова
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному.
Чемпионат 04:30
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 46 новых случаев коронавируса
Лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:55
Общество
Рассчитаны пики эпидемии коронавируса для федеральных округов
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассчитал пики эпидемии COVID-19 в каждом федеральном округе.
Газета Кемерова 03:29
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
Общество
В России за сутки коронавирус выявили почти у восьми тысяч человек
В России за последние сутки коронавирус обнаружен у 7933 человек. Всего в стране заразился 114 431 человек.
Уфа1.ру 03:39
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Экономика
Ритейл РФ хочет подключиться к платежной системе ЦБР в обход банков
Российские ритейлеры хотят устранить посредничество коммерческих банков и минуя их напрямую подключиться к системе быстрых платежей Центробанка ради снижения затрат, написала Торгово-промышленная палата в письме главе регулятора Эльвире Набиуллиной.
Агентство новостей розничной торговли 28 апреля в 09:42
Шоу-бизнес
Топалов заявил, что устал от травли Тодоренко
Газета.Ru 01:45
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Авто
Toyota тестирует кроссовер на базе Corolla
Фото: Toyota Фирма вывела на дороги новый внедорожник, который был создан на базе модели Corolla.
Daily-Motor.Ru вчера в 12:09
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Фото: kremlin.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, тесты дали положительный результат.
Legal.Report вчера в 12:53
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru вчера в 01:48
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Ведомости вчера в 17:19
Экономика
В России с 1 мая начинает действовать программа льготной ипотеки
На территории России с 1 мая вступит в силу ряд новых законов, среди которых — запуск программы льготной ипотеки, повышение пенсий и изменения в правилах банковских переводов.
ПолитРоссия 03:39
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с недвижимостью
Дни24 29 апреля в 12:55
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии
Газета.Ru вчера в 07:16
Здоровье
Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19
Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15