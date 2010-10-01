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Soccer.ruЛига 1 потеряет 243 млн евро из-за досрочного завершения сезона
Источник сообщает, что Canal +, согласно контракту, должен был выплатить лиге 243 млн евро, но из-за досрочного завершения сезона в чемпионате Франции это стало невозможным.
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Лига 1 потеряет четверть миллиарда евро из-за досрочного завершения чемпионата
Спорт-Экспрессвчера в 12:36
Canal+ расторг телевизионный контракт, французская лига потеряет 243 миллиона евро
Евро-футбол.рувчера в 11:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
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