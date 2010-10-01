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Soccer.ruSoccer.ruЛига 1 потеряет 243 млн евро из-за досрочного завершения сезона

Источник сообщает, что Canal +, согласно контракту, должен был выплатить лиге 243 млн евро, но из-за досрочного завершения сезона в чемпионате Франции это стало невозможным.
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Лига 1 потеряет 243 млн евро из-за досрочного завершения сезона

Soccer.ru01:52

Лига 1 потеряет четверть миллиарда евро из-за досрочного завершения чемпионата

Спорт-Экспрессвчера в 12:36

Canal+ расторг контракт на вещание матчей чемпионата Франции

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Лига 1 и Canal+ расторгли контракт из-за досрочного завершения сезона

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Metaratingsвчера в 10:28

Canal+ расторг телевизионный контракт, французская лига потеряет 243 миллиона евро

Евро-футбол.рувчера в 11:16

Canal+ расторг контракт с Лигой 1 из-за досрочного завершения сезона

Sports.ruвчера в 09:50
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
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Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера

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На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов.
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Расчеты войск РХБ защиты РФ проведут дезинфекцию в Боснии

Колонна, состоящая из пяти единиц специальной военной техники, двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов подразделений войск РХБ защиты численностью 25 человек, совершат марш из сербской столицы в один из кантонов Федерации Боснии и Герцеговины.
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В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса

Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
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Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
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Общество

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что хочет заняться защитой прав людей, трудовые права которых не соблюдаются в условиях ограничений.
РИА Новости 05:34
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Представлен бесшумный компьютер HYPERPC MUTE с Intel gen10

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Тесты дали положительный результат.
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В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
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В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией

В 5 регионах России за январь и февраль текущего года заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза.
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Создано средство против неизлечимого рака

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Общество

Около 30 млн жителей США обратились за пособием по безработице

По данным издания, по итогам последней недели заявление на пособие по безработице подали около четырех миллионов человек.
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Общество

Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата

Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа, сообщает телеканал Fox News.
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Россия догоняет Италию. Как развивается эпидемия у нас и в других странах — изучаем на графиках

Линия прогноза по России (пунктирная линия) построена только на основании прироста зараженных за последние десять дней — мы взяли среднее число за сутки и показали, что будет, если такой прирост сохранится.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил рост числа зарегистрированных безработных в регионе в 20% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.
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Бондарев заявил, что не думает о завершении карьеры

Защитник Алексей Бондарев заявил РИА Новости, что не думает о завершении карьеры после ухода из омского хоккейного клуба "Авангард".
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Кольских вахтовиков изолируют на круизном судне

В 2011 году круизный паром «Принцесса Анастасия» приобрела St. Peter Line, а в 2016 году произошло слияние компании с итальянским паромным оператором Moby S.p.A. Круизное судно курсировало между портами Петербурга, Таллина, Стокгольма и Хельсинки.
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Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
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41 новый случай коронавируса подтвердили в Алтайском крае

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Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области

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Губернатор поручил разгрузить пензенские больницы

Иван Белозерцев во время совещания с главврачами поручил разгрузить больницы в Пензе.
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