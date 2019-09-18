Лига чемпионов

ODDS.ruODDS.ruЛига Чемпионов: «Аякс» разгромил «Лилль»

Аякс — Лилль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Куинси Промес
18′
39′
Ренату Саншеш
Андре Онана
39′
Эдсон Альварес
50′
Николас Тальяфико
62′
63′
Ренату Саншеш
Луис Араужо
63′
Жонатан Иконе
Юсуф Языджи
Хаким Зиеш
Ноа Ланг
77′
77′
Бубакари Сумаре
Шека
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
83′
Лисандро Мартинес
Юрген Эккеленкамп
88′
Амстердамский «Аякс» на домашней арене «Йохан Кройф Арена» в рамках первого тура ЛЧ разгромил французский «Лилль» со счетом 3:0. Подопечные Эрика тен Хага вышли вперед уже на 18-й минуте, когда Куинси Промес точным ударом головой замкнул передачу от Тальяфико.
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