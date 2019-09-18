Лига чемпионов
ODDS.ruЛига Чемпионов: «Аякс» разгромил «Лилль»
Куинси Промес
|18′
|39′
Ренату Саншеш
Андре Онана
|39′
Эдсон Альварес
|50′
Николас Тальяфико
|62′
|63′
Ренату Саншеш
Луис Араужо
|63′
Жонатан Иконе
Юсуф Языджи
Хаким Зиеш
Ноа Ланг
|77′
|77′
Бубакари Сумаре
Шека
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
|83′
Лисандро Мартинес
Юрген Эккеленкамп
|88′
|59%
|Владение мячом
|41%
|86%
|Процент точных передач
|76%
|3
|Удары в сторону ворот
|8
|6
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|4
|4
|Угловые
|5
|17
|Отборы
|21
|9
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
28
Дест
3
Велтман
17
Блинд
31
Тальяфико
4
Альварес
11
Промес
26
Эккеленкамп
27
Ланг
10
Тадич
9
Хунтелар
16
Меньян
17
Челик
6
Фонте
4
Дос Сантос
29
Брадарич
11
Араужо
21
Андре
8
Шека
14
Бамба
12
Языджи
7
Осимхен
Лилль
Расстановка 4‑4‑2
Амстердамский «Аякс» на домашней арене «Йохан Кройф Арена» в рамках первого тура ЛЧ разгромил французский «Лилль» со счетом 3:0. Подопечные Эрика тен Хага вышли вперед уже на 18-й минуте, когда Куинси Промес точным ударом головой замкнул передачу от Тальяфико.
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