В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом». Обе команды играют в группе D. Команда, ведомая Юрием Семиным, добилась победы (2:1). Все три гола были забиты в первом тайме игроками "Локомотива".

Политика Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера «Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Экономика Неожиданный лидер: банк из третьей сотни заработал больше всех в России на переводах компаний ВРБ по размеру активов находится почти в самом конце третьей сотни российских банков – 3,4 млрд рублей на 1 августа, 272 место.

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Происшествия В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Шоу-бизнес Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Экономика Попавшим под санкции госкомпаниям в РФ могут продлить налоговые льготы Российские государственные компании, которые попали под финансовые санкции, вероятно, смогут и дальше пользоваться налоговыми льготами, в частности, и не платить налог на прибыль при продаже долей в дочерних структурах.

Происшествия В Нижнем Новгороде убили известного бизнесмена Тело убитого мужчины было обнаружено возле гаражей в Нижнем Новгороде, погибший – известный местный бизнесмен.

Авто Количество такси в регионах предлагают ограничить Госдума предлагает ввести в регионах ограничения на количество такси, подключенных к одному агрегатору.

Единоборства Кадр дня: Сергей Ковалев и Канело Альварес Вчера в Лос-Анджелесе состоялась первая совместная пресс-конференция чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, который 2 ноября поднимется в полутяжелый вес ради боя за титул в четвертой весовой категории.

Политика Трамп определился с новым советником по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.

Путешествия Названы любимые у россиян места на родине Следующими в рейтинге стали Санкт-Петербург, который больше других регионов нравится 5,8 процента туристов, и Калининградская область — 4,8 процента.

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Здоровье В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.

Здоровье Минздрав прокомментировал угрозу роста смертности из-за рака в России Пресс-служба Минздрава РФ приводит слова главного онколога ведомства академика РАН Андрея Каприна: "За последние 10 лет заболеваемость по злокачественным новообразованиям выросла на 23,7%, в то время как смертность за это же время практически не изменилась, нам удается ее удерживать на уровне 197,9 случаев на 100 тыс. населения", - сказал Каприн.

Шоу-бизнес Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.

Происшествия В Японском море на российских пограничников напали браконьеры из КНДР Экипаж северокорейской шхуны совершил нападение на пограничников РФ в российских водах Японского моря.

Шоу-бизнес Волочкова показала фигуру как у бодибилдера Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».

Авто Россияне стали реже ездить на машинах из-за цен на бензин Почти половина россиян стали реже ездить на машинах из-за высоких цен на бензин.

Общество Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.

Экономика Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).