Футбол
Бомбардир.руЛига Европы. «Арсенал» и «Селтик» добыли волевые победы
Завершились еще два матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Арсенал» дважды уступал в счете «Витории Гимараеш», но в итоге одержал волевую победу 3:2. «Селтик» также проигрывал «Лацио», однако два гола после перерыва принесли шотландцам три очка.
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:01, Вашингтон
Хоккей
Макдэвид заявил, что Овечкин держит снайперский золотой стандарт
Нападающий Коннор Макдэвид прокомментировал игру капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, забросившего две шайбы в матче против его "Эдмонтон Ойлерз", в котором "нефтяники" взяли верх в овертайме (4:3), а сам канадец набрал 3 (1+2) очка в третьем приоде и дополнительной пятиминутке.
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Политика
В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
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Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Общество
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Политика
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Life.ru вчера в 12:50
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Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
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Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
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Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.
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«Рубин» и «Урал» откроют 14-й тур РПЛ
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Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии
Российские военные развернули комплексы С-400 и "Панцирь-С" на авиабазе Батайница в Сербии.
РЕН ТВ вчера в 23:01
Интернет
В Google Play нашли вредоносное рекламное ПО
В Google Play найдены 42 приложения с рекламным ПО, через которое проводилась кибератака, сообщила антивирусная компания ESET.
Взгляд.ру 08:19