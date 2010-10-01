Футбол

Sports.ruSports.ruЛига Европы. «Арсенал» разгромил «Стандард», «МЮ» сыграл вничью с АЗ, «Рома» поделила очки с «Вольфсбергом»

Севилья — АПОЭЛ
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Хавьер Эрнандес
17′
Мунир Эль-Хаддади
Брайан Сальватьерра
60′
66′
Антонио Яколиш
66′
Андрия Павлович
Лайнус Халлениус
Маркуш Лопеш
Эвер Банега
72′
Франко Васкес
77′
Хавьер Эрнандес
Моанес Даббур
79′
80′
Саввас Генцоглу
Георгос Эфрем
83′
Муса Аль-Тамари
Эфстатиос Алонефтис
2 фото
Лига Европы 2-й тур Группа А Группа В Группа D Группа E Группа F Группа G Группа I Группа J Группа K Группа L ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Стандард», «МЮ» сыграл вничью с АЗ, «Рома» поделила очки с «Вольфсбергом»

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