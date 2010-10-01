Лига Европы 2-й тур Группа А Группа В Группа D Группа E Группа F Группа G Группа I Группа J Группа K Группа L ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Стандард», «МЮ» сыграл вничью с АЗ, «Рома» поделила очки с «Вольфсбергом»

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