Футбол
Sports.ruЛига Европы. «Арсенал» разгромил «Стандард», «МЮ» сыграл вничью с АЗ, «Рома» поделила очки с «Вольфсбергом»
Хавьер Эрнандес
|17′
Мунир Эль-Хаддади
Брайан Сальватьерра
|60′
|66′
Антонио Яколиш
|66′
Андрия Павлович
Лайнус Халлениус
Маркуш Лопеш
Эвер Банега
|72′
Франко Васкес
|77′
Хавьер Эрнандес
Моанес Даббур
|79′
|80′
Саввас Генцоглу
Георгос Эфрем
|83′
Муса Аль-Тамари
Эфстатиос Алонефтис
Севилья
Расстановка 4‑3‑3
13
Буну
15
Посо
3
Гомес
12
Кунде
18
Эскудеро
24
Жордан
17
Гудель
22
Васкес
10
Банега
9
Даббур
30
Сальватьерра
27
Белец
90
Савич
30
Меркис
44
Иоанну
17
Яколиш
8
Лукас
7
Эфрем
14
Матич
91
Михайлович
46
Алонефтис
9
Халлениус
АПОЭЛ
Расстановка 3‑5‑2
Лига Европы 2-й тур Группа А Группа В Группа D Группа E Группа F Группа G Группа I Группа J Группа K Группа L ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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