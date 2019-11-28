Футбол
Бомбардир.руЛига Европы. ЦСКА дома сыграет с «Лудогорцем»
Сегодня, 28 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Лудогорцем». Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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Здоровье
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Происшествия
Городской суд Петербурга заминировали и требуют 120 биткоинов
Авто
Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов
Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Общество
Судно с радиоактивными отходами прибыло в залив Петербурга
Сухогруз «Михаил Дудин», перевозящий на борту радиоактивные отходы из Германии, прибыл в залив Санкт-Петербурга.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
Шоу-бизнес
Мадонна отменила три концерта из-за сильной боли
Сильная боль и требование врачей заставили Мадонну отменить три концерта гастрольного тура Madame X. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Футбол
Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего игрока по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах
С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Культура
В Сети появилось видео тренировки, после которой умер Годфри Гао
В Сети опубликовано видео тренировки, после которой от сердечного приступа умер 35-летний китайский актер Годфри Гао.
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Энергетика
Кабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан
Если новый контракт с «Газпромом» не будет заключен, текущий отопительный сезон пройдет при фиксированной стоимости газа для населения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Происшествия
Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в подавлении экономики Украины
Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что Германия "душит" экономику страны поддержкой строительства и запуска газопровода "Северный поток - 2". Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Недвижимость
Назван средний срок выплаты ипотеки в России
Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
Общество
Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
Политика
Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.
Автоспорт
Роберт Шварцман станет напарником Мика Шумахера в Формуле 2
Наука
Ученые назвали причины вымирания неандертальцев
Ученые построили модели, имитирующие развитие популяции неандертальцев и пришли к выводу, что для объяснения вымирания этой ветви рода Homo не нужны никакие дополнительные факторы.
Общество
Проблемы с кожей могут свидетельствовать о наличии диабета
Исследователи из Германии назвали основные проблемы с кожей человека, которые дает понять о наличии в организме диабета, учитывая, что сам человек может даже не догадывается о страшном недуге.
Хоккей
Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составах
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Этот гол стал 416-м для россиянина в НХЛ в равных составах, по этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги.
Киберспорт
DkPhobos предложил изменить систему выпадения предметов патча 7.23
Аналитик Александр DkPhobos Кучеря поделился идеей изменения системы выпадения предметов из нейтральных крипов, которую ввели в Dota 2 с патчем 7.23.