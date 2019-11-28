Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЛига Европы. ЦСКА дома сыграет с «Лудогорцем»

ЦСКА — Лудогорец
сегодня
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «ВЭБ Арена»
Сегодня, 28 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Лудогорцем». Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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