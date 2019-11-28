Футбол
Бомбардир.руЛига Европы. ЦСКА дома сыграет с «Лудогорцем»
|35′
Клаудиу Кешерю
Константин Кучаев
Алан Дзагоев
|55′
Федор Чалов
|60′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|64′
|66′
Клаудиу Кешерю
Федор Чалов
|76′
Вадим Карпов
Яка Бийол
|76′
|77′
Марселиньо да Коста
Светослав Дяков
|81′
Анисе Абель
|81′
Вандерсон Кристалдо
Мавис Тшибота
|87′
Клаудиу Кешерю
Якуб Шверчок
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
23
Магнуссон
78
Дивеев
29
Бийол
2
Фернандес
98
Обляков
25
Бистрович
10
Дзагоев
7
Ахметов
9
Чалов
8
Влашич
23
Илиев
4
Сисиньо
21
Григоре
5
Терзиев
3
Недялков
18
Дяков
25
Баджи
12
Абель
13
Тшибота
10
Шверчок
92
Лукоки
Лудогорец
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня, 28 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Лудогорцем». Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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