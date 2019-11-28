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Политика Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.

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Общество Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.

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