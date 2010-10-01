Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЛига Европы. «Краснодар» дома сыграет с «Хетафе»

Сегодня, 3 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Хетафе». Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Краснодар - Хетафе: прогноз на матч Лиги Европы (2 тур)

Prognozist05:57

«Краснодар» сыграет дома с «Хетафе» в Лиге Европы

Советский спорт03:14

Лига Европы. «Краснодар» дома сыграет с «Хетафе»

Бомбардир.ру03:18

Ари — о матче «Краснодара» против «Хетафе»: «Мы способны лучше себя проявить»

Sport.ru04:43

«Способны показать себя гораздо лучше, чем на старте Лиги Европы». Ари поделился ожиданиями от матча с «Хетафе»

Bookmaker-ratings.ru02:38

«Мы способны показать себя лучше, чем на старте Лиги Европы». Ари — о матче «Краснодара» с «Хетафе»

Спорт-Экспресс03:30

Отдать пять: российские клубы хотят реабилитироваться за разгромы в ЛЕ

Известиявчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия

В Париже мужчина с ножом напал на полицейских

В центре Парижа мужчина с ножом напал на пятерых полицейских в здании префектуры полиции Парижа.
Интерфакс 08:06
Происшествия

СК расследует дело о групповом издевательстве над школьником

Российская газета 05:18
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 07:54
Политика

Британия ослабила санкции против России ради Марса

Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Шоу-бизнес

Основатель Google Сергей Брин снова женился

Известный бизнесмен, один из основателей корпорации Google Сергей Брин, снова связал себя узами брака.
Дни24 05:03
Политика

В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»

Ранее, посещая Крым, Хендрик Вебер называл Крым законной частью территории РФ и критиковал западные санкции, введенные против России после воссоединения с полуостровом.
Российская газета вчера в 09:54
Политика

Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Энергетика

«Северный поток-2» может пойти в обход Дании

Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании.
The Moscow Post вчера в 04:25
Кино

Вышел трейлер комедии Гая Ричи «Джентльмены»

В Сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Культуромания вчера в 14:28
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии

МонаВиста 07:40
Политика

СК и RT запустили проект расследования военных преступлений на Украине

Рассказывать о военных преступлениях на юго-востоке Украины СК будет с помощью специального мультимедийного проекта, который подготовлен совместно с RT.
ТК Звезда 05:06
Кино

THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд

Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.
Мир фантастики 03:16
Здоровье

Врачи больницы в Перми решили массово уволиться

Врачи неонатологи в пермском роддоме решили массово уволиться из-за того, что им не выплачивают за сверхурочные, об этом заведующая отделением заявила на Youtube-канале «Альянс врачей».
Московский Комсомолец 05:10
Политика

Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова секретарём ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
РИА Новости 07:35
Здоровье

Ученые назвали признак скорой смерти

Ученые из Школы общественного здоровья при Университете Джона Хопкинса в США назвали признак, указывающий на приближение смерти.
Актуальные Новости 07:09
Происшествия

ГИБДД разъяснила требование об удалении тонировки

В июле председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов направил запрос в ГИБДД, где попросил разъяснить позицию ГИБДД касательно правомерности и законности действия полицейских, требующих удалить тонировку стекол на месте задержания автомобиля.
ФедералПресс 05:36
Общество

Эксперты признали Россию лидером в Европе по числу заключенных

По числу заключенных на 100 тыс. жителей в 2018 году Россия находится на первом месте в Европе, говорится в докладе по реформе российских тюрем, подготовленном экспертами Общероссийского гражданского форума (ОГФ).
Интерфакс 05:31
Происшествия

В Севастополе на судоремонтном заводе загорелся ракетный катер «Шуя»

РИА Новости 07:59
Наука

В Татарстане нашли возможный очаг эпидемии чумы

Немецкие ученые нашли в татарстанском Лаишево корни второй в истории пандемии чумы, которая бушевала в Европе в XIV—XVIII веках.
Реальное время вчера в 10:54
Космос

«Союз МС-12» отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-12", на борту которого находятся россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый в истории представитель Объединенных Арабских Эмиратов в космосе Хазаа аль-Мансури, отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле.
ТАСС 03:42
Политика

В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
РБК 07:26
Политика

Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков

Парламент Кабардино-Балкарии в четверг, 3 октября, единогласно избрал главой республики Казбека Кокова, исполнявшего обязанности главы региона с сентября 2018 года.
Коммерсантъ 07:59
Экономика

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Кино

Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры

ИА InterMedia 01 октября в 13:58
Происшествия

МС-21 экстренно сел в Жуковском

BFM.ru 04:49
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Происшествия

В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу

ТАСС 03:20
Культура

Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное