Футбол
Бомбардир.руЛига Европы. «Краснодар» дома сыграет с «Хетафе»
Сегодня, 3 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Хетафе». Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
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Происшествия
В Париже мужчина с ножом напал на полицейских
В центре Парижа мужчина с ножом напал на пятерых полицейских в здании префектуры полиции Парижа.
Интерфакс 08:06
Происшествия
СК расследует дело о групповом издевательстве над школьником
Российская газета 05:18
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 07:54
Политика
Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Шоу-бизнес
Основатель Google Сергей Брин снова женился
Известный бизнесмен, один из основателей корпорации Google Сергей Брин, снова связал себя узами брака.
Дни24 05:03
Политика
В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»
Ранее, посещая Крым, Хендрик Вебер называл Крым законной частью территории РФ и критиковал западные санкции, введенные против России после воссоединения с полуостровом.
Российская газета вчера в 09:54
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Энергетика
«Северный поток-2» может пойти в обход Дании
Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании.
The Moscow Post вчера в 04:25
Кино
Вышел трейлер комедии Гая Ричи «Джентльмены»
В Сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Культуромания вчера в 14:28
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Политика
СК и RT запустили проект расследования военных преступлений на Украине
Рассказывать о военных преступлениях на юго-востоке Украины СК будет с помощью специального мультимедийного проекта, который подготовлен совместно с RT.
ТК Звезда 05:06
Кино
THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд
Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.
Мир фантастики 03:16
Здоровье
Врачи больницы в Перми решили массово уволиться
Врачи неонатологи в пермском роддоме решили массово уволиться из-за того, что им не выплачивают за сверхурочные, об этом заведующая отделением заявила на Youtube-канале «Альянс врачей».
Московский Комсомолец 05:10
Политика
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова секретарём ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
РИА Новости 07:35
Здоровье
Ученые назвали признак скорой смерти
Ученые из Школы общественного здоровья при Университете Джона Хопкинса в США назвали признак, указывающий на приближение смерти.
Актуальные Новости 07:09
Происшествия
ГИБДД разъяснила требование об удалении тонировки
В июле председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов направил запрос в ГИБДД, где попросил разъяснить позицию ГИБДД касательно правомерности и законности действия полицейских, требующих удалить тонировку стекол на месте задержания автомобиля.
ФедералПресс 05:36
Общество
Эксперты признали Россию лидером в Европе по числу заключенных
По числу заключенных на 100 тыс. жителей в 2018 году Россия находится на первом месте в Европе, говорится в докладе по реформе российских тюрем, подготовленном экспертами Общероссийского гражданского форума (ОГФ).
Интерфакс 05:31
Наука
В Татарстане нашли возможный очаг эпидемии чумы
Немецкие ученые нашли в татарстанском Лаишево корни второй в истории пандемии чумы, которая бушевала в Европе в XIV—XVIII веках.
Реальное время вчера в 10:54
Космос
«Союз МС-12» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-12", на борту которого находятся россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый в истории представитель Объединенных Арабских Эмиратов в космосе Хазаа аль-Мансури, отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле.
ТАСС 03:42
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
РБК 07:26
Политика
Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков
Парламент Кабардино-Балкарии в четверг, 3 октября, единогласно избрал главой республики Казбека Кокова, исполнявшего обязанности главы региона с сентября 2018 года.
Коммерсантъ 07:59
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia 01 октября в 13:58
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
BFM.ru 04:49
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16