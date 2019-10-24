Футбол

Реальное времяРеальное времяЛига Европы. «Краснодар» на выезде обыграл «Трабзонспор»

Трабзонспор — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Шенол Гюнеш»
29′
Кристоффер Ольссон
31′
Урош Спайич
49′
Маркус Берг
Жоау Перейра
49′
Хосе Соса
54′
62′
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
63′
Кристиан Рамирес
Кямиль Чёрекчи
Доган Эрдоган
68′
70′
Маркус Берг
Ари
Абдулкадир Пармак
Донис Авдияй
72′
75′
Руслан Камболов
Йон Фьолусон
Иванилду Фернандеш
78′
Гастон Кампи
Ахмет Джанбаз
83′
90′+2′
Тонни Вильена
"Краснодар" в матче группового этапа Лиги Европы по футболу в гостях обыграл турецкий "Трабзонспор" (2:0). В составе российской команды по голу на свой счет записали Маркус Берг и Тони Вильена. Вратарь Матвей Сафонов сохранил свои ворота "сухими".
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