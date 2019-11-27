Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЛига Европы. «Краснодар» примет «Базель»

Краснодар — Базель
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
52′
Магомед-Шапи Сулейманов
Юнес Намли
57′
Юрий Газинский
63′
68′
Кемаль Адеми
Артур Кабрал
Ари
72′
Ари
73′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
73′
Кристиан Рамирес
76′
Юрий Газинский
Руслан Камболов
82′
85′
Ноа Окафор
Кевен Бюа
86′
Валентин Штокер
Афимико Пулулу
Александр Мартынович
90′+3′
90′+3′
Фабиан Фрай
Ари
90′+5′
90′+5′
Омар Альдерете
Сегодня, 28 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем». Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
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