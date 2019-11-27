Сегодня, 28 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем». Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.

Технологии ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.

Общество В России запретят расплачиваться биткоинами Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.

Общество 31 декабря может стать выходным днем В законопроекте предлагается определить, что выходные дни переносятся таким образом, чтобы 31 декабря всегда был выходным, вне зависимости от того, на какой день недели выпадает эта дата в календаре.

Шоу-бизнес Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.

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Политика Трамп внезапно прилетел в Афганистан Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.

Общество Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.

Общество Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.

Космос В России построят завод для производства спутников В подмосковном Щелково компания «Газпром космические системы» дала старт строительству сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», забив первую сваю в основание производственного корпуса.