Сегодня, 28 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем». Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.

Политика Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Политика Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания >> Издание подчеркнуло, что сегодня Россия по многим показателям уступает СССР, однако при этом все равно остается второй в мире военной державой.

Экономика ЦБ обнаружил махинации с деньгами Пенсионного фонда России О махинациях компаний свидетельствуют данные биржевых рынков — встречные заявки на покупку предприятия Васильева подавали по одинаковой цене и в одинаковом объеме.

Общество Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС.

Общество Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.

Политика «Газпром» пообещал перекрыть газ Украине Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.