Футбол
Бомбардир.руЛига Европы. «Краснодар» примет «Базель»
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
1
Крицюк
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
14
Ольссон
8
Газинский
52
Вильена
93
Сулейманов
9
Ари
10
Вандерсон
1
Омлин
5
Видмер
36
Бергстрём
6
Альдерете
15
Риверос
14
Штокер
4
Джемерт
10
Кампо
20
Фрай
11
Окафор
99
Адеми
Базель
Расстановка 4‑5‑1
Сегодня, 28 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем». Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
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