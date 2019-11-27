Футбол
Советский спорт«Краснодар» примет «Базель» в Лиге Европы
Краснодар
Предварительная расстановка 4‑4‑2
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьолусон
6
Рамирес
93
Сулейманов
8
Газинский
52
Вильена
99
Фернандеш
9
Ари
33
Берг
1
Омлин
5
Видмер
36
Бергстрём
4
Джемерт
15
Риверос
14
Штокер
20
Фрай
7
Дзуффи
10
Кампо
33
Бюа
19
Пулулу
Базель
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Краснодар сыграет дома с Базелем в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. После четырех туров Базель набрал десять очков и возглавляет группу C, у Краснодара шесть очков и третье место. В первом туре швейцарцы разгромили быков (5:0).
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ФК «Краснодар» представил развлекательную программу перед матчем с «Базелем»
Кубанские новостивчера в 09:26
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
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