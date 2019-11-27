Футбол
Кубанские новостиФК «Краснодар» дома сыграет с «Базелем» в матче Лиги Европы
Краснодар
Предварительная расстановка 4‑4‑2
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьолусон
6
Рамирес
93
Сулейманов
8
Газинский
52
Вильена
99
Фернандеш
9
Ари
33
Берг
1
Омлин
5
Видмер
36
Бергстрём
4
Джемерт
15
Риверос
14
Штокер
20
Фрай
7
Дзуффи
10
Кампо
33
Бюа
19
Пулулу
Базель
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Игра состоится в 18.50 по московскому времени на стадионе ФК «Краснодар». Синоптики обещают на время матча малооблачную погоду с температурой воздуха около 5 градусов выше нуля. Прямую трансляцию матча «Краснодар» - «Базель» 28 ноября предложит вашему вниманию федеральный телеканал «Матч ТВ».
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