Игра состоится в 18.50 по московскому времени на стадионе ФК «Краснодар». Синоптики обещают на время матча малооблачную погоду с температурой воздуха около 5 градусов выше нуля. Прямую трансляцию матча «Краснодар» - «Базель» 28 ноября предложит вашему вниманию федеральный телеканал «Матч ТВ».

ФК «Краснодар» дома сыграет с «Базелем» в матче Лиги Европы

Футбол Рейтинг ФИФА: сборная России опустилась на 38 место Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге национальных команд от ФИФА опустилась на одну позицию и теперь занимает 38 место.

Политика Силуанов предложил сократить число надзорных органов Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.

Футбол На Евро-2020 могут ввести временные замены По информации источника, тренеры национальных команд могут получить возможность проводить временные замены тех футболистов, у которых появилось подозрение на сотрясение мозга.

Политика В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Политика США значительно сокращают расходы на финансирование НАТО По данным CNN, полученным от высокопоставленного представителя НАТО на условиях анонимности, администрация президента США Дональда Трампа добилась значительного сокращения расходов на финансирование альянса, согласовав с другими странами-членами НАТО новую формулу расходов.

Общество Российский снайпер установил новый мировой рекорд Новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела установлен российским снайпером Сергеем Шмаковым. Это произошло 26 ноября 2019 года.

Политика МИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу Американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" отразится на важных сферах сотрудничества Китая и США, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

Происшествия ФСБ показала видео задержания членов банды «Шараповские» Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео с задержанием в Дагестане членов банды "Шараповские" и впечатляющим арсеналом изъятых у них оружия и боеприпасов.

Здоровье Скворцова назвала модель здравоохранения России «одной из эталонных» Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Всероссийском конгрессе пациентов заявила, что российская модель системы здравоохранения является одной из эталонных по сравнению с другими странами мира.

Хоккей Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составах Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Этот гол стал 416-м для россиянина в НХЛ в равных составах, по этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги.

Здоровье Вспышка бубонной чумы зафиксирована в Китае Роспотребнадзор предупредил о четвёртом случае заболевания бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.