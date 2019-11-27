Футбол

Кубанские новостиКубанские новостиФК «Краснодар» дома сыграет с «Базелем» в матче Лиги Европы

Краснодар — Базель
сегодня
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Предварительная расстановка 4‑4‑2
39
Сафонов
  
98
Петров
  
4
Мартынович
  
3
Фьолусон
  
6
Рамирес
  
93
Сулейманов
  
8
Газинский
  
52
Вильена
  
99
Фернандеш
  
9
Ари
  
33
Берг
  
1
Омлин
  
5
Видмер
  
36
Бергстрём
  
4
Джемерт
  
15
Риверос
  
14
Штокер
  
20
Фрай
  
7
Дзуффи
  
10
Кампо
  
33
Бюа
  
19
Пулулу
  
Базель
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Игра состоится в 18.50 по московскому времени на стадионе ФК «Краснодар». Синоптики обещают на время матча малооблачную погоду с температурой воздуха около 5 градусов выше нуля. Прямую трансляцию матча «Краснодар» - «Базель» 28 ноября предложит вашему вниманию федеральный телеканал «Матч ТВ».
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