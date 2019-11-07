Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЛига Европы. «Краснодар» примет «Трабзонспор»

Краснодар — Трабзонспор
сегодня
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Трабзонспором». Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
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