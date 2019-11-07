Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Трабзонспором». Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.

Политика В ГА ООН поддержали резолюцию России о контроле над вооружениями Документ, который был разработан после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предлагает «серьезно рассмотреть негативные последствия, которые влечет подрыв договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».

Экономика Названа причина бедности большинства людей Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.

Политика В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Политика От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка Центробанк с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Чувашкредитпромбанк», зарегистрированной в Чебоксарах, сообщается на сайте регулятора.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Экономика ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.

Общество В Минстрое предложили ремонтировать ветхие дома за счёт граждан В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.

Общество «Комитет солдатских матерей» уволил руководителя Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.

Авто Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот» Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Общество Главврач челябинской больницы уволен после умывания пациентки тряпкой В соцсетях появилось видео, на котором уборщица вытирает пациентке лицо грязной тряпкой. Поводом для этого стали испражнения в палате.

Происшествия Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама Чрезвычайная ситуация объявлена в среду, 6 ноября, вечером в голландском аэропорту Схипхол.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.

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Футбол Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3 Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

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Политика В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.

Происшествия У члена Либертарианской партии России Светова прошли обыски По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году».

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