Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЛига Европы. «Краснодар» примет «Трабзонспор»

Краснодар — Трабзонспор
сегодня
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Трабзонспором». Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сулейманов: просто так своё место в Лиге Европы «Краснодар» никому не отдаст

Чемпионат00:31

«Краснодар» примет в четверг «Трабзонспор» в матче Лиги Европы по футболу

ТАСС Спортвчера в 16:40

«Просто так свое место в Европе мы не отдадим». Сулейманов — о матче «Краснодара» с «Трабзонспором»

Спорт-Экспресс01:43

Олссон: «Краснодару очень стыдно за результат и игру в первых матчах Лиги Европы»

Sport24.ru01:34

Лига Европы. ЦСКА в гостях у «Ференцвароша», «Краснодар» примет «Трабзонспор»

Sports.ru01:20

ЦСКА в 4-м туре ЛЕ может потерять шансы на плей-офф, «Краснодар» - улучшить

РИА Новостивчера в 16:15

Сергей Матвеев: «„Краснодар“ ждет не менее тяжелой игры, чем в Трабзоне»

Матч ТВвчера в 05:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Политика

В ГА ООН поддержали резолюцию России о контроле над вооружениями

Документ, который был разработан после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предлагает «серьезно рассмотреть негативные последствия, которые влечет подрыв договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».
Евразия Daily вчера в 19:24
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Политика

В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Центробанк с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Чувашкредитпромбанк», зарегистрированной в Чебоксарах, сообщается на сайте регулятора.
РБК 00:57
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Экономика

ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае

Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
РБК 02:02
Общество

В Минстрое предложили ремонтировать ветхие дома за счёт граждан

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.
RT на русском вчера в 22:58
Общество

«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя

Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Авто

Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»

Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар 05 ноября в 04:08
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Общество

Главврач челябинской больницы уволен после умывания пациентки тряпкой

В соцсетях появилось видео, на котором уборщица вытирает пациентке лицо грязной тряпкой. Поводом для этого стали испражнения в палате.
REGNUM 01:55
Происшествия

Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама

Чрезвычайная ситуация объявлена в среду, 6 ноября, вечером в голландском аэропорту Схипхол.
Lenta.ru вчера в 14:45
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
REGNUM 01:09
Происшествия

Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане

Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.
РБК вчера в 02:31
Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Радио Sputnik вчера в 04:44
Политика

Олег Ляшко подрался с депутатом Рады

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что экс-депутат парламента и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь".
РИА Новости вчера в 16:11
Политика

Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.
Российская газета вчера в 23:43
Футбол

Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 13:55
Армия и оружие

Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Политика

В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
RT на русском 01:09
Наука

Ученые назвали опасность плохого сна

Москва 24 01:43
Происшествия

У члена Либертарианской партии России Светова прошли обыски

По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году».
REGNUM вчера в 11:36
Происшествия

В Югре восемь детей отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Хоккей

Панарин получил два очка в победной встрече «Рейнджерс» на НХЛ

Московский Комсомолец 00:05
Политика

Зеленский трижды назвал «Укроборонпром» концертом

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз оговорился, обсуждая концерн «Укроборонпром».
Известия вчера в 20:11
Происшествия

В театре Пикадилли в Лондоне во время спектакля обрушился потолок

REGNUM 01:26
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное