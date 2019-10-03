Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЛига Европы. «Краснодар» уступил «Хетафе»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома проиграл «Хетафе» со счетом 1:2. В составе испанской команды дублем отличился Анхель, за южан забил Ари. С 80-й минуты гости играли вдесятером после удаления Давида Тимора.
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