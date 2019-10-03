Футбол
Бомбардир.руЛига Европы. «Краснодар» уступил «Хетафе»
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома проиграл «Хетафе» со счетом 1:2. В составе испанской команды дублем отличился Анхель, за южан забил Ари. С 80-й минуты гости играли вдесятером после удаления Давида Тимора.
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Повторяя за ЦСКА: «Краснодар» проиграл испанцам во втором туре Лиги Европы
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Шапи и Берг – в старте «Краснодара» на матч с «Хетафе», Фернандеш – в запасе
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RT на русском вчера в 19:57
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Евразия Daily 02 октября в 13:16
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В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.
Discover24 вчера в 03:05
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Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
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Минфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов долларов за баррель.
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Представлен детальный проект мемориала Черенкова
Журналист Игорь Рабинер сообщил, что скульптор Наталья Опиок представила проект памятника, который установят на могиле бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.
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Режиссер Макс Самойлов снимает полнометражный фильм по «Сталкеру»
Афиша Daily 02 октября в 09:00
Кино
Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»
Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
iReactor вчера в 16:11
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Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
РБК 02 октября в 18:31
Авто
Названа дата премьеры Volkswagen Golf нового поколения
Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».
32CARS.ru 02 октября в 23:32
Общество
Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК вчера в 17:00
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
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РИА Новости вчера в 12:10
Гаджеты
AMD серьезно усовершенствует процессоры Ryzen — они получат более 100 улучшений
AMD собирается сделать и без того хорошие (и очень популярные) процессоры Ryzen еще лучше: по словам директора по маркетингу MSI Эрик ван Бёрдена (Eric van Beurden), компания собирается внести более 100 улучшений в микрокод этих CPU.
iXBT.com 00:31
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Михеев отметился двумя очками в дебютном матче за «Торонто» в НХЛ
Российский нападающий "Торонто" Илья Михеев набрал два очка в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".
ТАСС 02 октября в 21:45
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Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
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Ведомости вчера в 05:45
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Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 42 летательных аппарата, следует из инфографики, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
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Умер легендарный тенор Карел Готт
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Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК вчера в 03:00