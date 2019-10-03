Футбол
Бомбардир.руЛига Европы. «Краснодар» уступил «Хетафе»
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома проиграл «Хетафе» со счетом 1:2. В составе испанской команды дублем отличился Анхель, за южан забил Ари. С 80-й минуты гости играли вдесятером после удаления Давида Тимора.
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Наука
Определена сила укуса тираннозавра
МедиаПоток 30 сентября в 13:01
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Экономика
«Библио-Глобус» расторг сделку по продаже своего бизнеса Thomas Cook
Российский туроператор «Библио-Глобус» отказался от сделки по продаже своего бизнеса компании Thomas Cook Group, ранее объявившей о своей ликвидации.
РБК вчера в 14:33
Армия и оружие
Станции предупреждения о ракетном нападении построит РФ в Арктике
В Коми и Мурманской области до конца 2022 года планируется построить две новые радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
ТК Звезда 17:37
Происшествия
В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом
Десантник в Псковской области погиб во время тренировочных прыжков с парашютом, сообщает командование Псковского гарнизона.
РИА Новости 13:08
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:17
Футбол
Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport 00:55
Хоккей
НХЛ не рассматривает возможность организации матчей с командами КХЛ
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что в лиге не рассматривается возможность проведения матчей с командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:49
Шоу-бизнес
Театр «Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова
Людмила Поргина ранее договорилась с руководством «Ленкома» о концерте в честь Николая Караченцова.
Территория новостей 14:19
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Происшествия
Экспертиза признала якутского шамана невменяемым
Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву «изгонять Путина», по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.
Ведомости 09:52
Игры
Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга
Коммерсантъ 13:56
Армия и оружие
В России отмечается День Космических войск
Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник.
ТК Звезда 18:20
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня 09:25
Политика
«Оглохли»: Путин о реакции США и ЕС на заявления России об РСМД
Президент России Владимир Путин заявил, что не получил ответа от представителей стран ЕС и США по условии неразмещения российских ракет средней и меньшей дальности в регионах мира.
Газета.Ru 18:31
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год перейдут на украинский язык
С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения.
ТАСС 18:06
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Армия и оружие
В США заявили, что С-400 не лучше «Пэтриотов»
Военное обозрение вчера в 10:41
Здоровье
Четыре рецепта против увольнения врачей
В 1990-е годы, если считать по доле ВВП, государственные расходы на здравоохранение были ниже 3%.
Московский Комсомолец 10:11
Автоспорт
В Санкт-Петербурге в 2020 году состоится этап гонки DTM
В следующем году Россия примет легендарные автомобильные гонки немецкой серии DTM.
Inc-news.ru 14:17
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
Гаджеты
IPhone SE 2 выйдет в начале 2020 года и будет похож на iPhone 8
По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.
MobiDevices 11:30
Футбол
«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru 17:01
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59