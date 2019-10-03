В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома проиграл «Хетафе» со счетом 1:2. В составе испанской команды дублем отличился Анхель, за южан забил Ари. С 80-й минуты гости играли вдесятером после удаления Давида Тимора.

Спорт день за днем

Политика Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".

Экономика «Библио-Глобус» расторг сделку по продаже своего бизнеса Thomas Cook Российский туроператор «Библио-Глобус» отказался от сделки по продаже своего бизнеса компании Thomas Cook Group, ранее объявившей о своей ликвидации.

Армия и оружие Станции предупреждения о ракетном нападении построит РФ в Арктике В Коми и Мурманской области до конца 2022 года планируется построить две новые радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Происшествия В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом Десантник в Псковской области погиб во время тренировочных прыжков с парашютом, сообщает командование Псковского гарнизона.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Экономика Фондовый рынок США продолжил падение Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.

Футбол Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

Хоккей НХЛ не рассматривает возможность организации матчей с командами КХЛ Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что в лиге не рассматривается возможность проведения матчей с командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шоу-бизнес Театр «Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова Людмила Поргина ранее договорилась с руководством «Ленкома» о концерте в честь Николая Караченцова.

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Экспертиза признала якутского шамана невменяемым Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву «изгонять Путина», по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.

Армия и оружие В России отмечается День Космических войск Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник.

Общество Анастасия Заворотнюк погасила все долги Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.

Политика «Оглохли»: Путин о реакции США и ЕС на заявления России об РСМД Президент России Владимир Путин заявил, что не получил ответа от представителей стран ЕС и США по условии неразмещения российских ракет средней и меньшей дальности в регионах мира.

Политика Все русскоязычные школы Украины через год перейдут на украинский язык С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения.

Политика Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.

Здоровье Четыре рецепта против увольнения врачей В 1990-е годы, если считать по доле ВВП, государственные расходы на здравоохранение были ниже 3%.

Автоспорт В Санкт-Петербурге в 2020 году состоится этап гонки DTM В следующем году Россия примет легендарные автомобильные гонки немецкой серии DTM.

Общество Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.

Гаджеты IPhone SE 2 выйдет в начале 2020 года и будет похож на iPhone 8 По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.

Футбол «Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе» В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.