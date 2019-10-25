Футбол
ЧемпионатЛига Европы, 3-й тур. Результаты 24 октября
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Политика
Депутаты Госдумы от КПРФ предложили вернуть смертную казнь в России
Сегодня депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение парламента проект обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором просят президента вернуть смертную казнь, передает корреспондент Накануне.RU.
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
Политика
Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone
Трамп никогда не показывал свой смартфон на публике, и пока нет информации, какой именно моделью пользуется, и почему он решил пожаловаться на отсутствие кнопки спустя два года после того, как она исчезла из дизайна.
Экономика
«Газпром нефть» построит в Омске завод по производству катализаторов
Транспорт
В России хотят ввести оплату проезда бонусами за сданные бутылки
Минтранс сообщил об обсуждении инициативы по установке в городах, имеющих метрополитены, фандоматов по приему тары, в обмен на которую гражданин сможет компенсировать стоимость проезда.
Общество
Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном
Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
Общество
Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»
Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
Космос
В России построят специальный корабль для космических туристов
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Футбол
«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»
Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Армия и оружие
Россия перебросила в Сирию 300 военных полицейских из Чечни
Технологии
Представили прототип планшета на базе процессора «Эльбрус-1С+»
Как пишет «Астера», создавался новый аппарат на базе процессора «Эльбрус-1С+», а его показ состоялся на выставке «Интерполитех — 2019».
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Технологии
Свежее обновление Windows 10 (1903) решает проблемы с «Пуском» и не только
Речь идёт о системе многофакторной разблокировки, которая работала некорректно.
Кино
Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»
Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой
18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.