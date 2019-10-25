Политика Депутаты Госдумы от КПРФ предложили вернуть смертную казнь в России Сегодня депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение парламента проект обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором просят президента вернуть смертную казнь, передает корреспондент Накануне.RU.

Финансы ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.

Политика Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone Трамп никогда не показывал свой смартфон на публике, и пока нет информации, какой именно моделью пользуется, и почему он решил пожаловаться на отсутствие кнопки спустя два года после того, как она исчезла из дизайна.

Транспорт В России хотят ввести оплату проезда бонусами за сданные бутылки Минтранс сообщил об обсуждении инициативы по установке в городах, имеющих метрополитены, фандоматов по приему тары, в обмен на которую гражданин сможет компенсировать стоимость проезда.

Общество Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.

Политика В Кремле пока не думают о преемнике Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.

Политика Украинский политолог поплатился за хамство Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.