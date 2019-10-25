Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛига Европы, 3-й тур. Результаты 24 октября

Завершились все матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
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Лига Европы, 3-й тур. Результаты 24 октября

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Лига Европы: итоги матчей третьего тура группового этапа

МК-Спортвчера в 17:11
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Политика

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили вернуть смертную казнь в России

Сегодня депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение парламента проект обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором просят президента вернуть смертную казнь, передает корреспондент Накануне.RU.
Накануне.Ru 14:11
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В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости 08:23
Финансы

ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
Интерфакс вчера в 18:36
Политика

Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone

Трамп никогда не показывал свой смартфон на публике, и пока нет информации, какой именно моделью пользуется, и почему он решил пожаловаться на отсутствие кнопки спустя два года после того, как она исчезла из дизайна.
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Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев

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«Газпром нефть» построит в Омске завод по производству катализаторов

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Транспорт

В России хотят ввести оплату проезда бонусами за сданные бутылки

Минтранс сообщил об обсуждении инициативы по установке в городах, имеющих метрополитены, фандоматов по приему тары, в обмен на которую гражданин сможет компенсировать стоимость проезда.
Московский Комсомолец 11:13
Общество

Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном

Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
REGNUM 20:24
Политика

В Кремле пока не думают о преемнике Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
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Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
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Общество

Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

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Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
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Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

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Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»

Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
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В России построят специальный корабль для космических туристов

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Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
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Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
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Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Футбол

«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»

Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Вести.Ru 17:04
Армия и оружие

Россия перебросила в Сирию 300 военных полицейских из Чечни

Евразия Daily 02:19
Технологии

Представили прототип планшета на базе процессора «Эльбрус-1С+»

Как пишет «Астера», создавался новый аппарат на базе процессора «Эльбрус-1С+», а его показ состоялся на выставке «Интерполитех — 2019».
Газета DAILY 07:40
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.
Коммерсантъ 13:01
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
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Политика

США частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Российская газета 19:43
Технологии

Свежее обновление Windows 10 (1903) решает проблемы с «Пуском» и не только

Речь идёт о системе многофакторной разблокировки, которая работала некорректно.
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Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»

Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
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18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
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В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
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