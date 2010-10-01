Лига чемпионов
Спорт БИЗНЕС OnlineЛига чемпионов. «Атлетико» принимает «Байер», «Ювентус» против «Локомотива»
В группе D «Локомотив» в гостях сыграет против «Ювентуса», а «Атлетико» примет «Байер». Фото: Алексей Белкин, БИЗНЕС Online Лига чемпионов. Группа D Атлетико (Мадрид, Испания) – Байер (Леверкузен, Германия) – 0:0 (идёт 1-й тайм) 22 октября.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 13:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Мама Тимати набила татуировку в честь второго внука
Сегодня Симона Яковлевна сообщила подписчикам о том, что сделала татуировку в честь внука. Римскими цифрами ей набили дату рождения Ратмира.
StarHit.ru 09:00
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Lenta.ru 07:59
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Армия и оружие
Возвращение боевиков из Сирии на родину затруднено, заявил Шойгу
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проблема возвращения на родину боевиков из Сирии гораздо серьезнее, чем кажется, так как это не отрегулировано международным правом.
РИА Новости 13:50
Армия и оружие
Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики разработать ответные меры на размещение в Литве американских танков.
Lenta.ru 13:43
Политика
В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран
Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
Кубань 24 вчера в 10:50
Финансы
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:21
Шоу-бизнес
Бочкарева пожаловалась на травлю
ТК Звезда 10:52
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru 10:40
Политика
Зеленский обсудил с Назарбаевым Донбасс и Крым
Президент Украины Зеленский обсудил в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вопросы войны в Донбассе и "оккупации" Крыма.
ИА Новороссия 05:51
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
RT на русском вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при
Газета.Ru вчера в 10:57
Армия и оружие
Прибытие вертолетов ВКС РФ на бывшую базу США в Сирии сняли на видео
Историческое прибытие вертолетов ВКС России на бывшую американскую базу показали на видео.
Российская газета 02:21
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Политика
МИД Норвегии: Осло не считает Россию экзистенциальной угрозой
МИД Норвегии заявил, что Осло не рассматривает Москву в качестве угрозы своему существованию.
RT на русском 13:32
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию во вторжении в зону опознания ПВО
Министерство нацобороны Южной Кореи заявило о якобы вторжении шести самолетов ВКС России в так называемую зону опознания ПВО (KADIZ).
Известия 04:30
Общество
Британия возобновляет полеты в египетский Шарм-эш-Шейх
Правительство Великобритании объявило о возобновлении полетов в аэропорт Шарм-эш-Шейх (Египет) спустя 4 года после крушения российского авиалайнера компании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году, следует из заявления Минтранса Великобритании.
Rambler News Service 08:19
Футбол
The Independent назвал Месси лучшим игроком XXI века
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан британским изданием The Independent лучшим футболистом XXI века.
Матч ТВ 13:33
Общество
Медведев предупредил о массовой переквалификации людей из-за роботов
Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что уже сейчас нужно готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда, передает корреспондент РБК.
РБК 08:09
Экономика
Гордума Екатеринбурга отклонила новые ставки налога на квартиры
Депутаты городской думы в Екатеринбурге не стали утверждать новые ставки налога на жильё горожан.
Вестник 05:10